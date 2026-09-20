（台北讯）天王周杰伦（周董）出道多年，除了音乐、演艺事业成绩亮眼，私下长年投入公益也再度受到关注。富邦慈善基金会公开资料显示，他今年9月10日再以个人名义捐出360万元台币（约14万新元）助学金，从2009年开始参与“用爱心做朋友”助学计划至今，持续18年未曾停下脚步。若依公开资料与近年捐款规模估算，累计捐款金额已达6480万元台币（约260万新元）。

富邦慈善基金会公布的名册中，可见周杰伦过去三年的捐款纪录。（互联网）

根据富邦慈善基金会资料，目前“用爱心做朋友”计划每名学生每年的助学金为7200元台币（约289新元），而周杰伦近年每年捐款260万元，换算下来，一笔捐款就相当于500名学生一整年的助学金。周董每年捐款支助学生，行善多年不间断。

不愿拿金额做文章

事实上，周杰伦投入公益的时间，比外界想象的更早。除了捐款支助学生教育费，他也曾受邀担任公益活动代言人，将自己喜爱的篮球融入公益活动，与偏远地区及弱势孩子互动。

周杰伦不希望拿捐款数字当新闻炒作。（取自周杰伦IG）

周杰伦长年捐款一事，所属杰威尔音乐过去也曾证实，只是不希望特别强调善款数额。相较于一次性的公益行动，周杰伦选择把助学变成长期习惯，这份持续18年的公益行动，也因今年最新捐款纪录曝光而再次引起关注。