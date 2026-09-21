陈观泰影剧回顾

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1970年代香港著名武打影星陈观泰9月初去世，享年80岁。他于1967年在新加坡举办的首届东南亚武术比赛轻量级甲组赛，五战五胜夺冠，此后签约邵氏公司，为影坛塑造无数功夫高手，被称“李小龙第二”。

自从他在1972年凭《马永贞》片中同名角色走红，他又陆续塑造了仇连环、大刀王五、洪熙官、大哥成、陆阿采，以及《水浒传》里的史进等民间好汉或是虚拟英雄角色。

他和狄龙、姜大卫早期合演的青春校园片《年轻人》是少数温馨之作，之后多是打打杀杀的动作片。他在1975年的《逃亡》扮演自幼生长于土匪窝并立志劫富济贫，因不满新任匪首改变帮规及使用残忍手段，在营救无辜少女后遭到黑白两道追杀，历尽生死危机，影片充满激烈的对抗场景。

同年，他参演的《大劫案》讲述黑帮团伙策划500万港元现金劫案，得手后成员分赃不均陷入猜忌，头目勾结幕后策划人向警方告密，引发连环内斗与警方围剿，剧情通过紧凑的枪战场面与多线叙事，交织父子情仇支线，刻画利益驱使下人性的贪婪与背叛。合演者有李修贤、岳华、宗华、凌云等。

陈观泰也演过多部赌博犯罪片。1976年的《赌王大骗局》被视为香港电影史上首部赌片，讲述赌术世家传人宗华为师复仇，与宿敌“牌霸”陈观泰展开赌术对决。影片系统性地整合中国传统赌术派别技法，呈现多样千术场景，对后续赌片创作产生参照作用。

1981年王晶参与编剧的《千门八将》尽窥赌术内幕，讲述道上叱咤风云的千门正将被赌魔暗算而倾家荡产，后来又被设局惨败，吐血而亡。他的儿子（刘永饰）为报父仇，邀其父旧日伙伴——陈观泰扮演的千门八将与对手展开连场赌博，最终得以报仇雪恨。

陈观泰也为丽的电视和亚洲电视拍过多部剧集，包括1980年的80集《人在江湖》里，他扮演一个从大排档小贩变成毒贩的江湖人物，以及1983年的40集《誓不低头》系列中，他为了江湖家族大局，“代父入狱”服刑，出狱后不惜一切对抗仇家，从地盘争夺斗到金融商战。