八千里路云和月

可上爱奇艺观看

过去少看中国战争剧，因为有些作品是在地人的视角，不容易理解；有些则着重刻画战争的惨烈，让人不忍卒睹。但是，央视联合爱奇艺共同出品的40集战争剧《八千里路云和月》，不仅吸引我看了，还赚了我不少眼泪。

故事讲述1937年淞沪会战（又称上海战役）爆发，这是中国和日本在中国抗日战争中的第一场大型会战，也是整个抗战中规模最大，战斗最惨烈的战役之一。厨子黄澄澄只想求生，却被国民党抓伕充军。旅长王阳一心报国，却因高层指挥失误陷入绝境。战场上，王阳抱必死决心率残部突围接应援军，黄澄澄受其嘱托远赴王阳老家南京报丧。

前线战火与后方炊烟

王阳（左）扮演的军官和黄澄澄扮演的逃兵，命运因战乱而交织在一起。（取自剧集官微）

不料王阳奇迹般生还，却被国民党高层污蔑为“逃跑将军”。申诉无果的他，在返乡组建民团抗击日寇时加入了共产党。与此同时，一心牵挂着千里外失散未婚妻的黄澄澄，阴错阳差照顾起王阳一家老小三口，与王阳妻子万茜患难与共。

本剧以丰富的剧情、真实的场景、鲜活的人物、饱满的情感，为观众照见中国抗战时期的八千里阴暗长途，展现民族气节的血泪与壮歌。中国人在那段时期遭受的空前浩劫和深重苦难，中华民族反抗侵略的孤傲铁骨和浩然正气，很多影剧已经呈现过，可是本剧着重展现烽火年代的爱情以无尽遗憾告终，从两对伴侣被迫离散，到后来阴错阳差的迥异反差结局，尽管剧中人释怀了，剧外的观众仍不免深感唏嘘无奈。

《八千里路云和月》以战火与炊烟的双线叙事展开，一边是前线战场，另一边是后方百姓，全面勾勒出壮阔而细腻的抗战图景。作为贯穿全剧的主要意象，九个中秋节的九轮圆月，映射着人世间的阴晴圆缺，有思念有期盼也有绝望。在残酷无情的战场之外，剧中关于节令和食物的场景，通过柴米油盐的琐事，反映老百姓对和平安乐的纯朴向往，尤其是不同人物在不同场景吃月饼，衬托出无言的悲欢离合，也让观众感受到真实的生活。

市井聪智与伪善阴险

黄澄澄（左）一路照顾毕彦君一家人，文盲厨子和乡绅文人意外相处成父子。（取自剧集官微）

54岁的导演张永新导过《大军师司马懿之军师联盟》《觉醒年代》等，得过白玉兰导演奖的肯定。他的镜头下，纵然山河破碎，炊烟不灭，让时代风云的叙事多了深沉含蓄的诗意色彩。

人物都塑造得鲜活饱满。王阳受到党国信念破灭的打击，仍展现一夫当关万夫莫敌的英雄气概；万茜则是大家闺秀经历战争洗礼后的节女烈妇；71岁的毕彦君扮演王阳老父亲，代表着一身正气的中国文人，他把对战争的痛恶，表现得细腻又深沉。

但最突出的角色有两个。41岁的黄澄澄演过《风吹半夏》《与凤行》，他代表生活在社会底层的人，起初十分怯战，想尽办法当逃兵，后来逐渐在压迫中觉醒，在绝境中反抗，戏份比王阳还多的他，把市井小民的聪智诠释得格外生动细腻。48岁的曹磊扮演王阳的汉奸堂弟，他侵占家族老宅，刁难欺凌堂嫂万茜孤儿寡母，把背信弃义、伪善阴险的嘴脸刻画得很逼真。

稚嫩童声情怀壮烈

黄澄澄（上图右，下图右）受王阳（上图左）嘱托远赴其老家报丧，意外和王阳妻子万茜的命运结合在一起。（取自剧集官微）

实力派于和伟特别演出戏份不多的民族资本家，骨子里深植爱国情怀，面对强取豪夺的侵略者和助纣为虐的汉奸商贾文人，斗智斗勇，千方百计支援抗战，他的演技不在话下。

剧集同名主题曲安排童声合唱团演唱，稚嫩童声把壮烈情怀唱得震天价响，尤其激动人心。

“八千里路云和月”取自民族英雄岳飞的词作《满江红》，有人说“八千里路”象征战争的漫长与艰辛，“云和月”则代表人间的温情与希望，所以是本剧最佳的点题。中秋节快到了，本剧真的特别适合搭配吃月饼观看。