星星大声说：井柏然拒绝盲目追求成功
入行多年的井柏然，因陆剧《早春晴朗》里充满性张力的“栾念”一角而爆红。 （取自井柏然微博）
“我应该有工作，我应该有生活，我也应该有自己的感情。我认为我的人生应该是由这几部分去组成，而不是一味地去成为一个什么样的成功的人。”——出道近20年的井柏然最近因《早春晴朗》爆红，他在宣传期间接受采访时，留下自己对人生、情感和事业看法的金句。
“在这个劳动正在消失，人与人之间的联结被切断的时代，我制作了这部电影，旨在探讨电影能做什么，以及电影必须做什么。”——韩国电影大师李沧东（Lee Chang-dong）凭新作《假如爱有如果》（Possible Love，也译《可能的爱情》）获威尼斯电影节评审团大奖，并从杜琪峰手上接过奖座。杜导直言新作是李沧东至今最成熟的作品，更指自己无法拍出这类电影。
“我把生命的能量，转换成宇宙的圆点，而现实中身为麻瓜的我们，果然永远想更接近宇宙的任何一点点，都好。”——有“波点女王”之称的日本前卫艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）8月14日病逝，享耆寿97岁。美国导演Heather Lenz在2018年曾拍摄《草间∞弥生》（Kusama: Infinity）传记，记录这位传奇艺术家的创作与心路历程。