“我应该有工作，我应该有生活，我也应该有自己的感情。我认为我的人生应该是由这几部分去组成，而不是一味地去成为一个什么样的成功的人。”——出道近20年的井柏然最近因《早春晴朗》爆红，他在宣传期间接受采访时，留下自己对人生、情感和事业看法的金句。

韩国电影大师李沧东（右）从香港大导杜琪峰手中接过大奖。（路透社）
韩国电影大师李沧东（右）从香港大导杜琪峰手中接过大奖。（路透社）

“在这个劳动正在消失，人与人之间的联结被切断的时代，我制作了这部电影，旨在探讨电影能做什么，以及电影必须做什么。”——韩国电影大师李沧东（Lee Chang-dong）凭新作《假如爱有如果》（Possible Love，也译《可能的爱情》）获威尼斯电影节评审团大奖，并从杜琪峰手上接过奖座。杜导直言新作是李沧东至今最成熟的作品，更指自己无法拍出这类电影。

日本传奇艺术家草间弥生曾在自传电影中畅聊戏剧性人生和艺术创作道路。（互联网）
日本传奇艺术家草间弥生曾在自传电影中畅聊戏剧性人生和艺术创作道路。（互联网）

“我把生命的能量，转换成宇宙的圆点，而现实中身为麻瓜的我们，果然永远想更接近宇宙的任何一点点，都好。”——有“波点女王”之称的日本前卫艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）8月14日病逝，享耆寿97岁。美国导演Heather Lenz在2018年曾拍摄《草间∞弥生》（Kusama: Infinity）传记，记录这位传奇艺术家的创作与心路历程。　　

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