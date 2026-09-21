陈泂江当选网民投票的新加坡版“栾念”人选，他受访时说期待诠释这类外冷内热的角色，“人夫人父”的身份也无阻他展露身材和性张力。

若本地开拍爆红中国剧《早春晴朗》，谁最适合演绎外冷内热、毒舌又富才华的广告公司创意总监栾念（井柏然饰演）？《联合早报》网站、Instagram和脸书在9月16日发起“娱乐投票”，让读者和网民选出心目中的“狮城版栾念”。截至9月19日中午，四个选项中，陈泂江以45%的票数遥遥领先，张哲通以27％排名第二，徐彬（20%）和陈罗密欧（8%）则分别排名第三和四。

张哲通（左图起）、徐彬和陈罗密欧各有支持者。（取自Instagram）

陈泂江对于高票获选感到惊讶又开心，他以短信方式回复早报时说：“观众还没看过我演这个角色，就已经觉得我适合，让我很好奇大家在我身上看到了什么跟栾念相似的地方。真的很谢谢每一位投票给我的朋友！”

他虽听说了《早春晴朗》这部爆红的中国剧，也在网上看了一些片段，但还没有看剧，“我还蛮想挑战栾念这类角色，感觉很好玩，也很有层次。他嘴巴毒、讲话犀利，但内心其实很温暖。我觉得可以把自己比较调皮，带点小坏的一面放在他的外在性格上，再用温暖去诠释他的内心。这种反差演起来应该会很过瘾。”他认为栾念表面上看起来很有能力，也很有自信，甚至有一点距离感，但真正有趣的是人物背后更复杂、不为人知的一面。

对他而言，诠释这个角色不只是穿上西装，把自己打扮得很像职场精英，而是要把他的聪明、自信、气场，以及藏外表底下的情感都带出来，因此很有发挥空间。

人夫人父身份无碍发挥

井柏然在《早春晴朗》有不少展露身材和性感的戏份，充满“性张力”的演绎让他圈粉无数。身为人夫与人父的陈泂江，是否对于演绎这些场面有心理负担？

“我觉得结婚，当了爸爸，并不会影响我去诠释不同的角色。对我来说，最重要的是这些戏份对角色和剧情有没有必要。如果剧情需要，而且拍摄的方式有美感，有分寸，我不会有太大的心理负担。毕竟在镜头前，我不是‘人夫人父Desmond（他的洋名）’，而是我所演绎的那个角色。”

陈泂江早前为电影《脚踏实地》增胖至少10公斤，问他目前的身材如何，是否有信心在镜头前秀身材？他透露目前算是回到原本的状态，只是还未完全恢复以往的壮硕。“最近工作比较忙，回到家也有很多事情要兼顾，所以没有太多时间上健身房。”

不过他认为，经历了这次为角色改变身形的过程，他更了解自己的身体，也更能掌握如何通过饮食和运动去调整体形，“以后不管角色需要我变壮、变瘦，还是呈现不同的状态，我都会更有信心去准备。”

乐意挑战“栾念风格”时尚

井柏然拍摄《早春晴朗》期间动用了120多套私服，为栾念的造型加分，向来对时尚颇有研究的陈泂江也愿意接受这样的挑战，“只不过每天带去拍戏的衣服应该会重死我！ ”

他说，自己很喜欢时尚，也习惯用服装展现不同的自己，“最大的挑战反而是，如何让大家看到的是‘栾念很会穿’，而不是‘Desmond穿得很帅’。如果真的有机会演绎，我应该会很享受与造型团队一起打造属于栾念的风格。”