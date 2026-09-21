（香港讯）TVB前小生陈锦鸿曾在事业如日方中之时停工10年，照顾患有自闭症的儿子陈驾桦。最近他接受Hoy TV节目《关于快乐的死亡2》访问，大谈多年来照顾儿子的心路历程，更分享了一套独门教子法。

陈锦鸿透露，儿子小时候曾表示长大后想做爸爸，他于是放下昔日小生身段将角色颠倒，反串成“小虎”，连续12年每天清晨向儿子奉茶，并称呼儿子为“爸爸”；从儿子6岁起，他更坚持每晚为他按摩一小时谈心事，帮助不擅表达的儿子纾解在学校的不快。

陈锦鸿直言从不对儿子讲大道理，而是以身作则把孝顺演给儿子看，如今终获得温暖回报，每当他感到疲累不适时，儿子都会主动倒水给他及替他按摩。

陈驾桦在两岁多时被察觉异样，3岁半被评估确诊为自闭症及轻度智障。陈锦鸿为了把握孩子3岁至8岁的黄金学习阶段，教儿子表达基本需求，他在思考数小时后毅然决定完成手上合约便全面停工。

他带着家人搬到郊区生活，每天按部就班设计游戏，陪儿子运动、钓鱼及爬树；为了走进孩子的内心，他在儿子爬树跌下时守在旁边接住逾千次，以此逐步建立起不可动摇的信任，把最初抗拒学习，一星期只能记住一个词语的儿子，一步步引导至幼稚园毕业时能独自上台朗诵。

陈锦鸿（后）全心全意的陪伴终迎来奇迹。儿子陈驾桦如今不但考获钢琴演奏级资格，也入读大学音乐课程。（互联网）

儿子逆袭成为钢琴家

陈锦鸿全心全意的陪伴最终迎来奇迹。陈驾桦在11岁时看过电影《波希米亚狂想曲：摇滚传统传说》（Bohemian Rhapsody）后主动提出学钢琴，苦练七年后一举考获钢琴演奏级资格，现时更已入读大学音乐课程，并能自行筹办演出。他不但在台上大显身手演奏萧邦名曲兼自弹自唱，更流利地以英语、德语及华语做自我介绍。

昔日由父亲逐字逐句教说话的陈驾桦，如今也摇身一变成为父亲的“音乐导师”，会在陈锦鸿登台前练习唱《上海滩》时弹琴伴奏，反过来纠正爸爸的音准和华语发音。

面对外界常以“牺牲”来形容陈锦鸿的付出，陈锦鸿淡然称自己绝不认同“牺牲”或“付出”的说法，反而认为这份爱是双向的。

他坦言当年目标只是想儿子学懂表达想吃什么，想不到如今儿子已拥有谋生与自立能力。