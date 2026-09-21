（澳门讯）中国《湾区升明月》2026大湾区电影音乐晚会9月20日在澳门举行，多名中港澳台艺人参与演出，由蓝羽、胡歌、张凌赫、容祖儿、苏有朋、田川和刘乃奇担任主持人。

F4去年合体复出破局，后来言承旭、周渝民、吴建豪和五月天阿信一起举行“F✦FOREVER恒星之城”巡演。被屏除在外的朱孝天数次开炮，也曾直言“不喜欢F4的歌”，没想到20日晚却是他单独献唱《流星雨》，令网民直呼“这安排真让人意外”。

朱孝天在晚会上独自演唱F4招牌歌曲《流星语》。（互联网）

同样掀起回忆杀的还有琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》同名主题曲，请来当年双生双旦中的3人──苏有朋、古巨基和林心如演唱，偏偏缺了原唱赵薇，也让网民意难平。

苏有朋（左起）、林心如和古巨基在晚会上献唱《情深深雨蒙蒙》，掀起回忆杀。（互联网）

台湾男团“5566”为庆祝出道25周年，即将启动世界巡演，并于下月底从广州开跑。王仁甫、许孟哲和彭小刀率先代表上《湾区升明月》演唱《好久不见》和《我难过》，但他们和Tank的表演却没有播出，让粉丝议论纷纷“是不是被删了”。

对此，王仁甫的后援会随后发声澄清，此事件纯粹是直播设备故障所致，并非两组艺人的演出有问题，即便当时现场的伴奏音频相当混乱，5566仍展现歌唱实力，“hold”住全场。

面对演出被删减的风波，Tank则展现高EQ，亲自在微博上传现场的无剪辑直拍视频安抚粉丝。他幽默写下：“《千年泪》这不就来了”，并表示第一次参加该活动虽然有点紧张和兴奋，尽管现场设备出了一点小状况，但还是分享直拍让大家一起重温经典，并预告完整版的演出视频之后也会上线。