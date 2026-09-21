（综合讯）人气歌手邓紫棋上星期六（9月19日）在深圳举行第四场“I AM GLORIA”2.0世界巡回演唱会时，舞台升降设备疑似出现故障，不仅传出机械声响，升降台更一度上下卡顿，让她短暂受困半空，所幸最终安全回到舞台。

根据现场歌迷拍下的影片，邓紫棋搭乘升降装置下降时，舞台持续传出“梆”的机械声响，升降台亦没有平稳下降，反而出现上下移动及卡顿情况。站在高处的她明显受到惊吓，过程中始终紧紧抓住栏杆，直到最后安全离开升降台，才终于松了一口气。

突如其来的状况也让现场观众捏了一把冷汗。邓紫棋虽然坚持完成整场演出，不过她事后向台下歌迷分享刚才的惊险经历时直言：“你们刚刚知道发生什么事情吗？我现在双腿都还在抖，吓死我了。”

她更毫不掩饰当下的恐惧，笑称：“我刚刚降下来的时候，我感觉都快要在台上尿出来了，很吓人诶！”她透露，这是巡演2.0进行这么多场以来，第一次遇到类似的升降设备状况。

尽管经历突发惊险一幕，邓紫棋看到台下歌迷持续给予支持后，也逐渐稳定情绪：“我看到你们的时候，我就觉得一切都可以抛在过去，不需要再记得了。”

鼓励粉丝笑迎挑战

为了安抚歌迷，邓紫棋还将这次意外插曲比喻为人生可能遇到的挑战：“人生永远不知道你什么时候会遇到一些以前没有遇到过的小挑战，但是我们还是可以笑着面对”，表明生活无论遇到什么困难，都可以把它们抛在背后，用爱努力向前。

事件曝光后，大批粉丝心痛又担心，纷纷要求主办单位彻底检查舞台升降及大型机关，避免故障再次发生，确保歌手、舞蹈员及工作人员的安全。

三年巡演下月落幕

邓紫棋目前正在进行的深圳站为“I AM GLORIA”巡唱的最终站。她从2023年12月开启本轮世巡，历时近三年，最终选择在深圳大运中心体育场以连开10多场演唱会的形式，于下个月初的中国黄金周结束整个巡演。

另外，她上个月在南昌完成巡唱第150场体育场演出，已超越泰勒丝（Taylor Swift）“Eras Tour”的149场，成为全球女歌手单轮巡演体育场场次冠军。