（综合讯）美国传奇超模辛迪·克劳馥（Cindy Crawford）与富商丈夫Rande Gerber（蓝迪葛柏）的长子Presley Gerber（普雷斯利格伯）传出逝世消息。据悉，年仅27岁的Presley Gerber 9月20日被发现在洛杉矶一家戒毒康复中心内身亡。消息一出，立即震惊欧美时尚及娱乐圈。

洛杉矶县法医办公室证实相关消息，目前具体死因尚未确认，仍需等待后续毒理报告出炉。 Presley家人也向媒体证实噩耗，表示这段时间对家人而言十分艰难，同时希望外界尊重家人隐私，让他们能够度过这段艰难时期。

Presley遗传了母亲的优良基因，拥有标致五官及高挑身形，早年跟随母亲步伐踏入时尚界成为模特儿，曾为多个知名国际品牌走秀。他与同样身为超模的妹妹Kaia Gerber（凯娅格伯），一直被外界视为潜力无限的“星二代”兄妹档。

然而，他近年曾面临个人问题与挣扎。Presley生前曾公开谈及自己的心理健康及药物滥用问题。2019年，他因酒后驾驶被捕，其后被判处3年缓刑，并须接受戒酒相关治疗。多年来，他也曾陆续公开自己的康复历程，分享戒酒期间的经历。

妹妹Kaia（左）刚于最近的采访中提及哥哥Presley（右）所面对的困境。（取自Cindy Crawford IG）

妹妹Kaia上月接受“Vogue”访问时，也首度谈到哥哥的困境。她表示，当一个家庭遭遇这类事情时，“某种程度上会让所有人都被拉到同一个层面”，她也因此逐渐把自己定位成“比较好带的那个孩子”，更不愿主动求助，因为她觉得父母同时照顾两个需要帮助的孩子，负担实在太大了。

Presley过去曾将心理健康形容是人生中“全天候的工作”，他希望有朝一日能利用自身经历，帮助其他面临忧郁或其他困境的人。今年5月，他还曾发文感谢父亲多年来从未放弃自己，父亲当时也暖心回应：“有时我们可能会跌倒，但只要得到一点帮助，总能重新站起来。”未料数月后却传出噩耗，令家人悲痛不已。