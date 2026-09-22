一瓯春

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30集中国古装复仇剧《一瓯春》由许凯、周也领衔主演，改编自晋江文学城作家尤四姐的同名小说。该剧以女主角替母复仇为主线，融合宋代市井繁华背景与朝堂权谋元素。

故事讲述沈润（许凯饰）遭遇家变被发配充军，谢清圆（周也饰）因丧母沦为孤儿。两人在最落魄时相遇，彼此扶持，也埋下复仇念头。成年后，沈润几经沉浮，成为朝廷重臣，却因钱塘赈灾不力，被委派调查钱塘贪腐案；谢清圆则为替母伸冤重返谢家，凭借过人聪慧，一心查明真相。两人从最初相互利用，到后来并肩作战，共渡重重难关，最终相守一生。

生逢其时

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王子奇（右）和关晓彤是北京电影学院表演系的同班同学，两人此次在《生逢其时》中首次合作。（取自剧集微博）

由王子奇和关晓彤领衔主演的26集年代家庭剧《生逢其时》，改编自韩十三的小说《近邻》。故事以1990年代北方的煤矿小镇青梧为背景，讲述因医院的疏忽导致齐家与曹家的孩子被意外抱错，悄然改写两个家庭的轨迹。

患有白化病的齐时（关晓彤饰），在成长中备受歧视与家庭冷眼；曹信（王子奇饰）则在严苛管教下长大，凡事必须顺从，成绩也要优异。直到步入社会、历经风雨后，他才发现生活的主动权始终掌握在自己手中。

该剧采用双线视角叙事，交织着齐时的“成长线”与曹信的“觉醒线”。他们一个拼命想融入世界，一个则拼命想逃离。在历经命运的跌宕与重重考验后，两人最终在平凡的生活中寻找到自我与幸福。