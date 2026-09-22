深渊无间

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以守护之名行差踏错，再试图用错误去掩盖错误，就注定堕入无间深渊。这正是刑侦悬疑剧《深渊无间》名字背后的深意。

由中国小生任嘉伦、秦俊杰领衔主演的16集刑侦悬疑剧《深渊无间》（简称《深》），讲述小城湟水多年前接连发生的五起连环恶性案件。在这桩尘封的“312悬案”中，多名女性不幸遇害，她们有的惨遭性侵，有的被劫财劫色，有的则因惊吓过度心脏病发身亡。最终因线索中断，此案尘封为未解之谜。几年后，网上突然出现一篇与这些悬案高度相似的推理网文，内容甚至涉及警方从未公开的犯罪细节。这个线索引起警方的注意，怀疑网文作者与案件有关，甚至有可能就是隐藏幕后的真凶。

男主角一邪一正成对比

37岁的任嘉伦过去主演过不少古装剧和爱情剧，这次他打破舒适圈转战刑侦悬疑赛道，在《深》中饰演初入警队的热血新人李成。为贴合角色，他不仅近乎素颜，蓄起胡渣，更以一头利落的短发上阵，沧桑硬朗的造型令人耳目一新。

李成重情重义、心思缜密，初登场时，这个孝顺青年并没有宏大包袱，他只想守在母亲身边，在从小长大的湟水小城里安稳工作。不过，随着他介入调查“312悬案”，眼看恩师赵干哲（王砚辉饰）遇害，发现少时好友或卷入其中，他逐渐收敛少年的天真，从性格阳光、怀揣梦想的青年，变成一个背负着命运沉重枷锁的警察。

任嘉伦诠释的李成并非尽善尽美，尤其在一众演技过于“抢戏”的老戏骨映衬下，他的表演有时略显稚嫩，但看得出任嘉伦下了不少苦功，一心想要把角色融进骨子里。他以不加修饰的状态呈现李成的挣扎与成长，这份敢于打破自我的心思还是值得认可。

剧中，秦俊杰（左图）与倪虹洁饰演的角色，都为了守护想保护的人而行差踏错，最终踏上不归路。（取自剧集微博）

另一位男主角秦俊杰饰演网咖老板韩品木。这个“灰色角色”喜怒不形于色，浑身散发着深不见底的神秘感。作为“312悬案”受害者之一的家属，他看似与案件有着千丝万缕的关系，却总能在警方的严密审视下做到天衣无缝，让警察找不到任何实质的证据。秦俊杰将韩品木内心的冷冽、挣扎与背负的沉重秘密诠释得淋漓尽致，与任嘉伦一暗一明、一邪一正形成对比。

叙事可更加明快

实际上，《深》的演员阵容“排阵”，类似于数月前播出的《方圆八百米》《黑夜告白》——同样是一线小生挑大梁，戏骨们“众星拱月”。此次有王砚辉、何冰、田小洁等一众演技派演员保驾护航，成为该剧最强实力的后盾。

从顾家的老警察赵干哲、刑侦大队长范杰（何冰饰），再到因偏执破案导致家破人亡的前队长辛吉然（田小洁饰）等，几位戏骨的实力毋庸置疑。尤其是田小洁，一出场便带着满身的破碎感，成天借酒浇愁。

当年，他因怀疑自己的儿子涉及“312悬案”，将儿子反铐在家中，未料儿子哮喘突然发作，因拿不到药而在绝望中离世，妻子因无法承受打击而自尽。虽然他曾因犯下的过错自首入狱服刑，但出狱后始终无法原谅自己也不放过真相，继续以自己孤绝自虐的方式追查“312悬案”。

王砚辉（左起）、田小洁和何冰等戏骨，为《深渊无间》增色不少。（取自剧集微博）

另一位实力派演员倪虹洁饰演酒店保洁员，她也是“312悬案”唯一的幸存者。但这个角色身上的悲剧张力十足，倪虹洁将母爱的执念与偏执演到极致，为保全想要守护的人，不惜对自己痛下狠手，踏上一条不归路。倪虹洁也将底层人物外表温吞隐忍，内心却疯狂决绝，诠释得令人心寒，成为全剧最让人唏嘘的一抹重彩。

在叙事方面，《深渊无间》本可以更加明快，剧中的一些铺陈与情节稍嫌拖泥带水。不知是否为了扰乱观众视线，但有些情节的“烧脑”设定显得过于刻意，在一定程度上削弱故事的张力，与此同时也会消磨掉观众的耐心。