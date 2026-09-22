虽然是通过录音方式接受访问，但TVB艺人马贯东简练的回答与从容的语气，流露了一份沉稳与踏实。这份踏实，既让人联想到他过去在处境剧《爱·回家之八时入席》中憨厚老实的副导演“十仔”唐中书，又如他在《正义女神》中真诚温良的律师程睿燊。

由TVB花旦陈晓华、马贯东主演的刑侦悬疑剧《死有对证》（简称《证》）正在热播中，这也是马贯东入行20年才播出的首部担正剧作。谈到这部三年前杀青的作品，马贯东接受《联合早报》访问时说，如今回看当时的表现，心情蛮特别的。“坦白说，我发现自己有很多能改善的空间，细节可以处理得更好，但这是一次宝贵的经验。”他认为自己当时的演技尚显稚嫩，若能重演一次，相信能在每个细节上继续深挖，让角色更加丰富，更有血有肉。

马贯东（右）说跟陈晓华合拍《死有对证》时，两人很快就培养出默契。（TVB提供）

提及与陈晓华的合作，马贯东说两人很快就培养出默契，也透露陈晓华私下经常和大家研究如何设计角色。“她平时很用功，一直在我们身边背剧本，感觉我们无时无刻不在对戏，默契自然也就磨合出来了。”

约半年前首播的犯罪喜剧《卧底娇娃》，虽然是观众首次看到马贯东独挑大梁，但该剧的拍摄时间其实在《证》之后。马贯东在《卧》饰演卧底警察潘奕风，在《证》则变身为重案组警员高俊。谈及这两个性格迥异的角色，马贯东希望观众能清晰感受到潘奕风与高俊的截然不同。至于给自己担任主角的表现打几分，他谦虚回说：“毕竟我只能从主观角度去看，分数还是交给观众决定，这样比较公道。”

是演员也是宠物美容师

每当有新剧播出，网络上免不了出现针对演员表现的各种声音。谈到如何看待并消化这些褒贬不一的反馈，曾自认“刀枪不入”的马贯东告诉早报：“我会用理性的态度去消化这些声音，因为这样自己才能进步。至于控制不了的事，真的不必太执着，把心思多放在自己能掌控的事物上，对未来的路会更有帮助。”

尽管如今已练就不自我内耗的强大心态，但马贯东在演艺路上也有过迷茫期，甚至一度想转行做幕后。他说：“迷茫这种感觉，我相信很多人都经历过。当时最重要的是家人的支持，他们告诉我，无论继续演戏还是转行，都会百分之百尊重我。”

除了家人的支持，马贯东也从未松懈。过去十年，他一直身兼两职，拍戏之外还当过健身教练，做过汤包生意，如今更是宠物美容师以及宠物美容学校老板之一。他说：“我不喜欢浪费时间原地不动。时间非常珍贵，用多出来的时间去做一些能让自己进步的事，才更有价值。”

马贯东是宠物美容师及宠物美容学校老板之一，他经常在IG分享为小动物洗澡扮漂亮的视频。（取自艺人IG）

这也是他一两年前开始接触并学习宠物美容和经营相关生意的原因。闲不下来的他一有空档就会找事做，学习新事物或做生意。他说：“我很喜欢动物，喜欢跟它们那种纯粹直接的交流，所以一直很想帮那些没有家的流浪猫狗扮漂亮，帮它们找到属于自己的家。”

他说最开心的是，自己跟宠物美容生意的合伙人理念一致，都想帮助流浪动物。“最近一年，我们就帮七十多只猫找到归宿。那种成就感和快乐，真的很难用言语形容。”他不忘呼吁大家多关注动物权益，爱护小动物，“可以的话，大家多领养。”

无待播剧不焦虑

马贯东在“万千星辉颁奖典礼2023”摘下飞跃进步男艺员奖。（取自艺人IG）

在入行的第17个年头，马贯东在“万千星辉颁奖典礼2023”上摘下飞跃进步男艺员奖，捧回了演艺生涯的第一个奖座。

在不少观众眼中，这个奖项是迟来的肯定，马贯东却看得很通透。“我觉得一份肯定是没有时间限制的，它总会在最合适的时候出现。无论是观众的认可还是奖项的肯定，对我而言都是一个好大的鼓励。”现在的他对奖项抱持平常心，认为最重要的是用心演好每个角色。展望未来的演艺之路，他直言非常渴望挑战更多不同类型的角色。

随着《证》的播出，马贯东已无待播的“存货”剧，但他言语中没有流露出丝毫焦虑，云淡风轻地说：“虽然现在没有存货，但没关系，因为我还会继续拍戏，只要一直拍就会有新作品，到时又可以带着全新角色和大家见面啦。”