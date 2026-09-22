第61届台湾金钟奖9月15日公布入围名单。除了“熟面孔”李铭顺以《亲密之海》角逐迷你剧集／电视电影男主角奖，另一位新加坡观众不陌生的日本演员福地祐介（Yusuke），同样以《亲密之海》入围迷你剧集／电视电影男配角奖。

福地祐介的竞争对手包括《我的阳光阿公》的柯一正、唐从圣和陈竹升，《乩身》的王柏杰，以及《客家电影院：屋下无人》的杨迦恩。

人在东京的福地祐介以短信方式回复《联合早报》，透露自己得知入围喜讯时，人在新宿一家连锁咖啡店。那里是他十多年前开始学习中文时，常去的地方。他感性地说：“我（现在）在日本拍摄，因为太忙，还没重新启用日本的手机号，所以在外头没有网络。刚好今天剧组休息，我便来这里做功课、读剧本，一抵达咖啡厅连上WiFi才收到（入围）通知。在这个（当年起步的）地方接到这个喜讯，我感受到自己身为演员一路走来的痕迹，心情很宁静，也很兴奋。”

全华语台词演出

福地祐介在《亲》饰演的邹世杰，因家庭因素大学中辍后，便去当船员出国工作，行踪不定。这是一个神秘且孤独的角色，同时也是牵引女主角瑞玛席丹命运的重要人物。戏外，这是福地祐介入行以来首次挑战“纯华人”角色，且全华语台词。如今凭此角色首度入围金钟奖，对福地祐介而言意义非凡。他说，这部剧让他体验到新的表演领域，与吕吉元、蔡柏璋两位导演的合作更是让他获益良多，并期盼日后能有机会再次合作。

福地祐介自2015年起开始活跃于新加坡电视圈，本地观众对他相当熟悉。他曾是《警徽天职4》里的国际刑警，《跳班》里爱搞发明的博士，也在《时光倾城》中化身超能力者。在今年1月播出的《职不值得》中，他则饰演日籍老板Kento。

福地祐介透露，目前正在拍摄一部具有国际市场潜力的日剧。他希望日后能由他牵线，让新、日两国的创作者共同创作。“我相信一定可以把新加坡观众从来没体验过的新鲜感带过来，为新加坡演艺圈带来不一样的感受。”