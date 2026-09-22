（综合讯）一连两天，“吴尊晒NeiNei穿婚服”词条登上微博热搜。

吴尊2014年曾带女儿NeiNei（吴欣怡）参加中国亲子节目《爸爸回来了》，当年的小女孩如今已是16岁少女。日前，吴尊陪女儿到墨尔本澳华历史博物馆拍摄“中国传统服饰展”宣传海报。见她戴上十二龙九凤冠、身穿大红传统婚服，吴爸顿时提前感受到女儿出嫁的心情，当场激动大喊：“不能这么快嫁！不行！”逗笑在场众人。

NeiNei为墨尔本澳华历史博物馆拍摄“中国传统服饰展”宣传海报。（取自吴尊IG）

吴尊在发文中写道：“NeiNei穿婚服，我不担心啦，要担心的是她另一半，因为我会一辈子守护她。”网民纷纷打趣留言“NeiNei出嫁那天，估计你哭得最凶”、“真是吴家有女初长成”、“你也是最帅保镖”，还有人笑称：“这位保镖，你挡住我看美女了。”

他还在视频中贴出当年在《爸爸回来了》公布的“追我女儿十大法则”，警告未来女婿说：“要当我女婿，别忘了这十个法则！”

吴尊提醒未来女婿“追我女儿十大法则”。（互联网）

这十条法则包括：一、有工作，负责任；二、理解我可能不喜欢你；三、我会随时随地监督你；四、如果你敢伤害我的女儿，我会加倍奉还；五、每天24小时待命；六、你的钱就是她的钱；七、如果你敢对她说谎，我会发现；八、她是我的小公主，不是你的战利品；九、老子做好了进监狱的准备（敢对她不好就打飞你）；十、锻炼身体，保持健康和强壮，一辈子保护她。

看来，这位未来岳父保护欲爆棚，想追NeiNei，不只得做好心理准备，心脏也要够强。