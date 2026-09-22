（首尔讯）36岁的韩国女星朴信惠（Park Shin-hye）与演员崔泰俊（Choi Tae-joon）结婚四年，育有4岁儿子，4月传出她怀上二胎。她的经纪公司S.A.L.T.娱乐在9月22日早上宣布喜讯说：“朴信惠今天生下了健康的女儿，很高兴向大家传达朴信惠、崔泰俊夫妻俩迎来另一位新家庭成员的喜讯。”

经纪公司表示，朴信惠与女儿母女平安，目前正在家人的悉心照料与祝福下安心休养，并感谢各界对母女俩的祝福与支持，也盼大家今后继续给予温暖的关注与关爱。

朴信惠与崔泰俊2022年结婚，同年迎来第一个儿子诞生。她婚后依旧维持少女体态，2025年9月在台湾出席活动时曾透露，平日常到健身房运动，每周打两次高尔夫球，也通过现代舞和水中运动保持身材。

2026年6月初，身怀二胎的朴信惠被拍到与老公、儿子现身新加坡樟宜机场第四搭客大厦，同行的还有53岁裴勇俊、老婆朴秀真与一对子女，之后有网民拍到两家人登上从本地启航的迪士尼游轮。有网民称在游轮上偶遇朴信惠，只见她戴着渔夫帽、素颜推着婴儿车，气色红润，状态极佳；丈夫崔泰俊则在一旁拎着大包小包。