（香港讯）香港女艺人黄翠如近日做客无线访谈节目《健康承诺书》，首次公开自己长期受子宫肌瘤困扰，并忆述从怀孕初期到剖腹产子的一段惊险经历。

她透露，2024年以“特派专员”身份赴巴黎报道奥运会时，其实已经怀孕，当时连家人也未告知，但她在节目中没有说明丈夫萧正楠当时是否知情。医生认为她仍可如期出发，但须随身携带安胎针，因此她在巴黎期间每天都自行注射一针。

黄翠如也坦言，自小便饱受严重痛经折磨，中学时期更曾两度痛得召救护车送院，但当时误以为所有女生都差不多，因而一直把痛经视为正常现象。

没想到怀孕后期，胎儿停止发育，体内的子宫肌瘤持续增大；她入院待产检查胎心时，医护人员检查逾一小时却默不作声，让她察觉情况不妙。

黄翠如继而说，剖腹生产时，医生发现宝宝心跳异常，更指她整个腹腔严重发炎，布满“很多好像被割开的伤口”，子宫肌瘤周围也盘绕着多条粗大血管；医生小心避开血管，最终顺利取出儿子“萧哈哈”，母子平安。

节目播出后，不少网民感叹母爱伟大，尤其心疼她怀孕期间仍赴巴黎工作，每天还得自行注射安胎针，赞她勇敢坚强。黄翠如也在IG写道：“母子平安从来不是理所当然，只有自己健健康康，才可以陪萧哈哈慢慢长大，一起看更多风景，陪伴他走更远的路。这份守护和支持，就是我身为妈妈最无私的承诺。”