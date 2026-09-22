40岁两届视帝陈泂江的儿子“小江江”9月22日正式满一岁。陈泂江和太太上周末提前为儿子举办以F1赛车为主题的庆生派对，陈泂江透露：“儿子在派对前突然学会走路！”

陈泂江在社媒Instagram上载儿子庆生派对的照片，写道：“M满一周岁啦（Formula ONE）！ 与你度过的这第一圈（第一年）是多美好的事，我亲爱的小伙伴，爸爸、妈妈和姐姐会永远当你最好的维修站团队！ 我看到你眼中闪烁着的光芒，你的调皮淘气和开怀大笑，你将成为一个非常特别的人，迫不及待想看着你长大！感谢每一位盛装出席与我们一起庆祝M一岁生日的朋友们！……一岁生日快乐，我的小冠军！ ”

陈泂江一家四口晒背图，非常可爱逗趣。（取自陈泂江IG）

由朱哲宇执导，陈泂江、朱厚任、朱哲伟、金燕玲和Simon Boy（江伟南）等主演的本地电影《脚踏实地》即将在10月8日上映。陈泂江今年可谓忙不停，他目前正如火如荼赶拍新传媒悬疑犯罪新剧《美丽的欲望》，并挑战饰演诈骗集团首脑，造型玩颠覆，从“丑”变“帅”。

不想错过孩子成长“黄金瞬间”

陈泂江接受《联合早报》专访时说：“过去这一年都在拼工作，常常早出晚归，难得跟儿子见上一面，早上出门时他还没醒，凌晨收工时他早已入睡……加上新家装修工程有点延误，都在忙这些，真的有点喘不过气。我不想错过‘Golden Blink’（黄金瞬间，意指孩子长大速度极快亲子时光转瞬即逝）。”

两岁多的女儿“陈小姐”（Miss Tan）如今还会拉着他的手说“爸爸陪我读故事书”，但一想到一转眼孩子们就会有自己的社交圈，那些依赖父母的童年时刻就再也回不来，视帝的心里难免有一丝失落。

陈泂江与女儿“陈小姐”互动温馨可爱。（取自陈泂江IG）

他感叹入行近20年，过去把时间都献给工作，但如果要给现在的生活优先排序，他不假思索地说：“以前的我肯定选工作，但现在的我，只想把工作以外的时间，统统留给家人。”

赞儿子“真的很帅” 不排斥让他入行

陈泂江向记者秀出儿子庆生照片，“小江江”拥有一双又大又漂亮的眼睛，非常迷人，记者打趣说他长大后可能会“伤很多人的心”。

陈泂江（右）抱着小江江和田铭耀合照。（取自陈泂江IG）

陈泂江也忍不住大赞小江江真的很帅，至于未来会否让他出道，陈泂江坦言演艺圈工作非常辛苦，不仅自己累，也需要身边的人高度配合，所以不是很赞成孩子进入娱乐圈。

“不过，我不会刻意阻碍孩子们的选择，若儿子未来有兴趣和天分，会顺其自然地栽培。教育方面，希望先让孩子尝试不同事物，探索他们真正的兴趣和天赋在哪里。”

陈泂江最近不是在片场，就是在新家装修施工现场。（取自陈泂江IG）

双层排屋装修延误 希望能在新家过圣诞

现阶段两岁多的“陈小姐”和一岁“小江江”姐弟感情要好，弟弟不仅成了姐姐的“小跟屁虫”，爱模仿姐姐的一举一动，最近还学会跟姐姐抢玩具，家里每天都洋溢着欢声笑语。

此外，陈泂江去年生日（8月19日）前买下一栋双层排屋作为新居，圆了有地住宅梦。他透露，新家的装修费要六位数，目前面临小延误，但希望能在12月底之前入伙，在新家过圣诞节。

“圣诞节对我来说是很重要的日子，它让我有机会好好感恩过去这一年的人事物，加上每年圣诞一班中学好友会齐聚我家，所以希望能赶在12月前搬新家。”