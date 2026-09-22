（香港讯）无线视帝陈山聪近日飞往加拿大多伦多，在当地一家酒楼登台演出。有网民分享彩排画面，指现场冷清，也不见所谓的“顶级排场”，引起议论。不过，陈山聪仍认真完成彩排，专业态度获得不少赞赏。

陈山聪星期一（21日）出席无线新节目《美食强人》宣传活动时，告诉港媒“香港01”，加拿大行是为刚升上小学的儿子赚补习费。

他说，儿子升上小学后，功课和日常安排都变得繁重，需要补习老师协助。由于自己经常不在香港，太太下班后也未必能兼顾一切，因此希望有人帮忙辅导和调节儿子的学习进度。

针对酒楼彩排场面冷清、缺乏排场的说法，陈山聪解释，彩排安排在深夜，待所有顾客离开才开始试音，自然不会有观众。他也直言，自己向来彩排都不讲究排场。

对于酒楼演出被指“降格”，他坦然回应：“现在有工作做就很好了！”他指出，酒楼演出并非“便宜的秀”，当晚VVIP席每桌收费逾2000加元（1800新元）。

他说：“作为艺人，无论到哪里，只要台下有观众，哪里都可以是舞台，不必在意自己的身份。尤其现在我们的影视娱乐业进入‘冰河时期’，大家都真的没事情做，现在有事做，还可以飞到加拿大登台，很感恩了。”

陈山聪也透露，加拿大观众反应热烈，不少人追看他的电视剧长达20年，能够亲身见到这些影迷，是此行最令他开心的事。