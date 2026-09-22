“龙腔歌后”龙飘飘暌违20年再走进录音室！当上牧师后便鲜少公开演出的她，这些年到世界各地传福音，却不断被歌迷“催歌”，如今终于答应老搭档张平福的邀约，到马来西亚录制贺岁专辑，还首度收录自己的创作。

人在马国的龙飘飘昨午接受《新明日报》访问时透露，上周五（9月18日）抵达当地，除了录制新年歌曲，也为专辑拍摄MV。这是她相隔20年后，再次录制全新贺岁歌曲。

今年5月，她在本地举行的《国台语金曲巨星2026演唱会》上，应观众要求演唱贺岁歌曲。当时她受访时曾透露，明年计划再推出新年歌曲，没想到数月后已正式开录。

她说，其实今年初就接到老搭档张平福的电话，询问她是否有意再录贺年歌曲。“刚好这阵子我的教会工作比较不忙，就答应了！”

这些年来，龙飘飘虽少公开演出，却经常到世界各地传福音，几乎每次都会遇到歌迷。

“她们一看到我，就问什么时候再录制专辑，尤其新年歌，她们很想念当年的‘龙腔贺岁专辑’，所以当张平福找我，我立马就答应了！”

制作人张平福：概念来自一场梦

81岁的制作人张平福接受《新明日报》访问时透露，这次与龙飘飘再度合作，概念竟源自一场梦。

“有个晚上，我突然梦见和龙飘飘再度在录音室录制新年歌曲，隔天醒来，马上找她，问她的意愿，没想到她答应了！”

对于这次专辑，他说原则是保留传统年味，“歌曲不一定要很流行，重要是有着传统过年过节的元素。”

因此，他坚持不假手于电脑，将所有需要的乐器，如大鼓等一一搬进录音室，歌曲中的华乐部分也自己亲自演奏。

收录创作《岁岁年年》送歌迷

这次新年专辑，龙飘飘也送上“彩蛋”，收录自己的创作《岁岁年年》。

她说，既然重新录制新年歌曲，便想到“不如自己也创作一首”，于是开始写草稿、修改，前后花了近一个月完成。

对于这张暌违20年的贺岁专辑，她期待明年过年时，大街小巷都能再次听到自己的歌声飘扬。