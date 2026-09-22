（综合讯）影坛女神王祖贤息影多年，首度上访谈节目，惊喜现身由中国大陆艺人李诞主持的《互相关注》。在日前播出的预告片中，她亲自揭开长达20年的“息影之谜”，澄清当年并非因感情受挫而退圈，更揭露演出《倩女幽魂》的秘辛。

这场访问的促成，起因于主持人李诞在策划节目时半开玩笑的许愿。团队透过前员工专程拜访王祖贤在温哥华开设的艾灸馆，最终请得“女神”答应亮相。王祖贤在预告中笑称：“就是缘分到了时候，是抵挡不了的”。

面对外界盛传当年因感情受挫而决绝退场的流言，王祖贤回应并非如此，并表示“自己只是在演一个人间的故事，外面的传闻也是别人在传说的故事。”面对人生起伏，她展现出豁达的人生态度：“你永远不用去改变，你只要去明白它就可以了，你只要去接受它，然后它缘来缘去就好了”。

她透露自己在28岁拍完《青蛇》后便萌生退意，主要是不喜欢演艺圈日夜颠倒的生活，也对聚光灯下的“虚幻感”感到疲乏，因此选择主动淡出。

完整访谈将于明日（23日）上线，王祖贤日前也透过微博认证账号“Joey的贤言贤语”发布预告，让大批粉丝充满期待。

毛遂自荐争取聂小倩

谈及成就她的经典电影《倩女幽魂》，王祖贤透露聂小倩一角是自己毛遂自荐争取来的。她特别感谢已故电影人施南生当年给了她机会，也感念演艺生涯第一部戏的男主角张国荣，并忆述张国荣在片场非常照顾她，给予身为女主角的她极大的安全感。

王祖贤在预告片中尽显真实与随性，甚至当场帮主持人李诞看起舌头，直呼他“湿气好重”，引发现场大笑。