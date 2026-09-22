新加坡艺人洪凌怀孕三个月，预产期是明年。她和艺人老公张奕恺9月22日在社媒Instagram分享好“孕”到视频，并晒出“Baby Teo”的超音波照，感动许多网民，艺人如邓伟德、陈凤玲、陈泂江、许瑞奇、张哲通、黄暄婷和沈琳宸等，都纷纷献上祝福。

洪凌通过新艺经纪回复《联合早报》询问时透露，当时她和老公在越南拍戏，发现月经迟到，但当地药房没有电子验孕棒，于是买了普通验孕棒，并测出淡淡两条线（怀孕），夫妻俩不太确定，“后来一落地回到机场，我们就马上再验一次，才觉得好像真的有了！”

第一次做超声波听到宝宝的心跳，也让夫妇俩感动不已。

胃口好没孕吐 根据身体状况接角色

洪凌说，一开始得知怀孕时感到很惊讶，也有一点不敢置信。“慢慢到了现在的阶段，越来越有‘真的要当爸爸妈妈了’的感觉，也开始期待宝宝出生以后，我们的生活会变成什么样子。”

她透露，这段期间很幸运地没有出现孕吐现象，最近的胃口也很好，吃得蛮不错的，身体状况佳。洪凌强调，自己只是怀孕不是生病，所以仍旧如常生活，家务能做的还是会继续做。

洪凌和张奕恺晒出宝宝超声波照片和婴儿T恤，准备明年迎接新成员到来。（洪凌、张奕恺提供）

“不过，如果是拍戏的话，可能就比较困难，尤其是肚子比较大的时候，一些剧情或者角色造型，确实会比较难安排。所以之后还是会看工作性质和身体状况来调整。”

儿子女儿都想要 生一个不够

宣布怀孕之后，不断有人问是否已为孩子取名？要读什么学校等等，让洪凌和张奕恺啼笑皆非。“老实说，我们连名字都还没有认真想，我们现在都蛮放松的，觉得一步一步来，宝宝来了（出世）以后再慢慢想。”

两人希望这胎是女儿还是儿子？洪凌说：“其实我们两个都想要！因为一直都觉得，如果可以的话，希望有一个儿子和一个女儿。所以现在不管是男生还是女生，都会很开心，希望以后我们不会只停在一个。”

洪凌表示接下来会根据自己的身体状况接演角色。（洪凌、张奕恺提供）

洪凌曾在2025年5月于社交媒体公开流产的憾事，并和大家分享这段沉痛的经历，希望走过相同道路的夫妇不孤单。

这次怀孕让洪凌深切感受到一切皆有时，虽然过去一直希望能有小孩，但因为时间、工作和许多现实上的安排无法达成，总觉得时机不对。

“但我们一直都相信，每个人都有属于自己的时间，也相信宝宝会在对的时间来到我们身边。现在回头看，觉得这一次真的就是属于我们的那个时间。”洪凌说。

经历流产伤痛 这次怀孕特别珍贵

因为之前流产的难过经历，这次怀孕，对夫妇俩来说特别珍贵。

“尤其是第一次在超声波里听到心跳，看到宝宝在里面很活跃地在动，我真的很感动。经历过一些事情以后，会更明白有些事情不是我们可以控制的，所以现在不会想太多，就一步一步走，好好珍惜目前可以拥有的每一个阶段。我们最希望的，就是宝宝健健康康地长大，平安地来到我们身边。”

洪凌和张奕恺主演的8频道动作犯罪剧《神之手》目前正在播映。