（综合讯）中国影后章子怡日前亮相“2026湾区升明月”大湾区电影音乐晚会，受邀担任“和平大使”，并在压轴表演《愿世界和平》前登台致辞。相关直播画面随后在网上疯传，外界讨论焦点却落在章子怡的脸部状态。“章子怡脸”等关键字迅速攻占微博热搜排行榜。

“湾区升明月”晚会画面曝光后，部分网民认为，章子怡在高清镜头下脸部线条较为圆润，眼周状态也与以往略有不同，继而猜测她是否接受医美疗程或拉皮。

不过，这些说法均属网络揣测，章子怡并未回应；妆容、现场灯光及拍摄角度也可能造成视觉差异。

事实上，章子怡近年曾为角色调整体态而引发讨论。她为了出演曹保平执导的新片《寻子遗迹》，特地增重近9公斤。她过去受访时说，演员应为角色服务，按照剧本需求调整个人状态，是基本的职业道德。电影杀青后，章子怡逐渐恢复原有体态，但每次公开亮相，外貌仍常成为讨论焦点。

谢金燕揭“假唱”背后真相

同场晚会另一焦点则落在台湾歌手谢金燕身上。她在与刘雨昕合唱《跳舞街》时，手中明明没有麦克风，现场却传出她的歌声，引发假唱争议。

谢金燕在“2026湾区升明月”晚会上，手中明明没有麦克风，现场却传出她的歌声，而引发假唱争议。（取自谢金燕微博）

谢金燕21日晚上发文还原经过，透露上台前麦克风突然不在预定位置。音乐响起时，她已站在大型LED屏幕后方，来不及等待或重新准备，只好硬着头皮登台，“因为我不能辜负这个舞台、辜负雨昕。”她更自嘲：“哪个笨蛋上舞台不带麦？”

她说，制作单位发现状况后立即应变，播放彩排时录下的工作带音频，让她和刘雨昕得以完成演出。她也感谢节目组及时处理，以及搭档凭默契与专业配合救场。

谢金燕说，如果再选一次，在音乐已经响起的那一刻，“我还是会大步迈出去，完成演出！”最后，她感谢外界的理解，也向所有曾因一首歌、一个舞台而喜欢她的人致谢。