旺卡的黄金门票

Wonka’s The Golden Ticket

9月23日起 可在Netflix观看

为庆祝1971年经典电影《欢乐糖果屋》（Willy Wonka & the Chocolate Factory）上映55周年，Netflix推出全新真人实境竞赛节目《旺卡的黄金门票》。12位幸运获得“黄金门票”的参赛者将踏入神秘又色彩缤纷的旺卡巧克力工厂，面对意想不到的游戏考验。

参赛者将在九集的赛程中面临体力、智力，甚至道德的考验，最终赢家会获得“终生保障的财富”。预告片最引人注目的，是节目组获得已故演员Gene Wilder（吉恩怀尔德，1971年版威利旺卡）家属的授权，透过AI技术重现他标志性的嗓音，在节目中担任工厂主人的引导口白。

实境秀打造了原著中的巧克力工厂复制品，预告中可见参赛者挑战“可以舔的壁纸”（lickable wallpaper）以及巨大的“旺卡电视”（Wonkavision）等经典机关。

美国恐怖故事第13季

American Horror Story S13

9月25日起 可在Disney+观看

《美国恐怖故事》第13季（AHS: 13）被称为“美恐版复仇者联盟”（The Avengers of AHS），主线是往季所有幸存的经典角色和女巫团将联合起来，共同对抗终极邪恶力量（Ultimate Evil）。

13集的故事始于一名叫本（Ben）的男护工，他在经历一场濒死体验后，接下一份古怪的工作——前往神秘莫测的“阿波罗顶层公寓”（Apollyon Penthouse）为极度神秘的客户提供临终关怀服务。随着工作的深入，他开始遭遇各种离奇的超自然现象，并发现前任护工离奇失踪的恐怖真相。