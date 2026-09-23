宇宙年糕店

Space Rice Cake

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 每逢星期四晚上10.30

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我看开店综艺，最爱一群新手忙中出错。太顺，像在看餐馆闭路电视。太累，成员没空搞笑，观众也像陪着受苦。《宇宙年糕店》妙就妙在四姐妹真的会乱出笑料，痛也痛在节目组恨不得每一分钟都出事。结果我一边笑，一边替她们喊收工。

《宇宙年糕店》源自罗暎锡PD的《Biong Biong地球娱乐室》（简称《地娱室》）。李恩智、Mimi、李泳知和安俞真第二季逃脱失败，欠下一次开年糕店的惩罚。三年后罗PD来追债，把四姐妹送到全罗南道高兴郡。

这次由罗PD与《地娱室》老班底金艺瑟PD共同执导。金PD之前负责番外篇《地乐者的滴滴叭叭》，当时刻意少干预让四姐妹自己玩，拍出了满满松弛感。来到年糕店，制作组却像怕她们闲下来，突袭和限时任务一波接一波。

主厨仿佛是压力锅

四姐妹从磨米做年糕到招呼客人全部自己来。清晨5点开工，忙完午餐忙晚餐，收档后还得试新菜。新店开张就碰上暴雨和停电，厨房还忘了开抽风机。没客人时怕倒闭，团体客突然杀到又忙得怀疑人生。

罗PD不是不懂开店综艺。《姜食堂》靠一群生手边吵边救火，笑料满桌。《瑞镇家》却被李瑞镇当成真生意一心冲营业额，老班底越做越顺，笑点反而打烊。《宇宙年糕店》倒是不缺乱，只是有时乱过了头。

主厨兼老板李泳知认真到变成随时喷气的压力锅。（tvN提供）

主厨兼老板李泳知最先被压力煮熟。她怕食物出状况，又担心粉丝失望，认真到变成随时喷气的压力锅，压力一上来便咆哮慌乱，反而闹出不少“笑”果。她事后自嘲，拍摄期间每天都像被“恶鬼附身”。

如果说李泳知是厨房里随时会爆炸的压力锅，负责外场的大姐李恩智就是定海神针。每当店里乱成一锅粥，她总能靠丰富的打工经验和机智幽默稳住场面。二姐Mimi忙着洗碗切年糕，搞笑功力一度被封印。“忙内”安俞真虽从“眼神清澈的疯子”累成双眼无神，收工后仍不忘安慰姐姐。

负责外场的大姐李恩智是定海神针，总能稳住慌乱场面。（tvN提供）

我原本不懂店为何开在这么偏的小村，后来才发现人情味才是招牌。农村阿姨怕满脚泥弄脏店面，Mimi却笑说有她光顾才蓬荜生辉，村长也忙着热心号召乡亲捧场。这里没有网红打卡，只有很鲜活的乡里日常。

二号店太急着上桌

我才刚尝到一点乡村小店的人情味，节目组就急着把整张桌子端走。四姐妹好不容易等到休息日正计划出去玩，突然被通知当天收拾行李，转战首尔开二号快闪店。刚熟悉厨房的李泳知和Mimi当场崩溃，连跟小店和乡亲好好道别的时间都没有。首尔篇一开场收视便跌至新低，也不算意外。

开分店不是换房间。场地、菜单和系统全换了，四姐妹得重新适应。刚学完新菜，马上就要限时煮给工作人员试吃，惊喜怎么看都比较像惊吓。

安俞真从“眼神清澈的疯子”累成双眼无神。（tvN提供）

Mimi负责炸物，她的灿烂笑容是最佳调味料。（tvN提供）

不过，首尔新店也不是一路苦哈哈。正式营业前，线上预约候补已超过3000人。桌号漏发又餐点迷路，现场秒变大型寻桌游戏，倒是撞出不少久违的野生笑点。四姐妹一边救火，一边开小剧场自救，那股《地娱室》的疯味终于回来了。

aespa成员Karina是首个兼职生。（Viu提供）

首个兼职生aespa成员Karina及时报到，手脚利落非常圈粉，可惜连坐下来吃顿饭聊天的空档都没有。接下来还有曾当过炊事兵的EXO主唱D.O.和人气舞者Gabee加入。

新面孔负责加料，真正救场的还是四姐妹。她们随手一个反应，往往比节目组精心设计的任务还要爆笑。少折腾一点，让她们喘口气，笑料自然会冒出来。年糕越捶越有嚼劲，但人一旦被捶扁，就笑不出来了。