新加坡艺人沈琳宸跨界当带货主播，原以为凭着乐于迎接挑战、爱聊天的性格，面对镜头应不成问题，没想到开播不久便感受到业绩压力，一度向丈夫哭诉：“我觉得自己做不来。”

沈琳宸9月22日接受《联合早报》电访时说，她9月1日加入一个在脸书经营的直播带货平台，首周跟随资深主播学习，8日首次独挑大梁。首场直播获不少人捧场，过程还算顺利，到了第二场，观众互动和销售节奏放缓，她顿时感到压力，开始紧张，但也撑过两小时完成直播。不料，她之后病倒四天，打断工作节奏，休息后重返直播间，表现不如预期，让她更受打击。

她告诉记者：“我本来是机会来了就迎面接受的人，不会先问自己喜不喜欢、适不适合，只想着把手上的工作做好。直到做了几场（直播），才开始消化自己的压力。”某天下播回家后，她忍不住在丈夫面前落泪，怀疑自己无法胜任。

所幸丈夫、平台战友和熟客不断为她打气，资深主播也提醒，每个人都熬过艰难的摸索期，“我们只看到别人现在做得好，却没看到他们一路怎么熬过来，跟当演员一样的。”

在适应新工作的过程中，陈汉玮给予她不少帮助。陈汉玮数月前加入同一平台，率先“试水温”当带货主播。

沈琳宸（右）日前与陈汉玮一同出席直播带货平台举办的粉丝见面会。（取自沈琳宸IG）

两人相识多年，陈汉玮向来对她有话直说。看见她经历低潮，他告诉她，这是几乎所有主播的必经之路。沈琳宸开播时，他还会上线观看，待直播结束后再联络她，告诉她哪些地方做得好，哪些仍可改进。

有几次沈琳宸直播时突然语塞，不知该如何介绍产品，陈汉玮便立即视讯“救场”，亲自向顾客分享使用心得，也让她趁机喘口气，重新整理思绪。

沈琳宸感激地说：“他无论到哪里、做什么，永远都有扶持后辈的心。”

百分百以家庭为先 接戏直播难两全

沈琳宸目前每周直播六天，多在下午2时开播。这个时段虽非直播黄金档，却方便她趁女儿上学时工作，下播后再去接孩子。她直言，家庭是不能妥协的底线。固定直播难免影响接戏安排，她也承认，已有演艺工作因此必须取舍。

沈琳宸与圈外丈夫育有两个女儿，长女6岁，次女3岁。近日一家人用餐时，她特地感谢丈夫分担家务，也认真地对女儿说：“我知道妈妈最近常常不在，大家都不容易。我现在努力工作，是希望以后能有更多时间陪伴你们，一起旅行，做好多开心的事。”

两个女儿听完后望着她，露出一副“妈妈今天怎么怪怪的”表情。沈琳宸笑说，当下虽然有点像在致辞，说的却都是心里话。

沈琳宸将直播空间取名“Coral”（珊瑚），因为珊瑚不急着成长，而是一层层慢慢建立让其他生命停靠的家。熬过最初的慌乱和眼泪，她如今也如珊瑚般逐渐适应，也提醒自己不用急着追赶别人，按自己的步伐慢慢进步。