（首尔讯）韩国“国民主持人”刘在锡（Yoo Jae-suk）敬业精神一直备受称赞，不过9月22日传出他临时取消综艺节目《只要有空》第五季的录制，引发外界担心。

据韩媒报道，刘在锡因出现感冒等症状，身体状况不佳，不得已临时中止录制。尽管早已出现感冒症状，刘在锡仍强忍身体不适，准时抵达拍摄现场，准备投入录制。然而直到开拍前，他的状态仍未见好转，不仅重感冒症状加剧，还伴随剧烈寒颤及接近40度高烧。

据悉，刘在锡原本试图完成录影，但身体状况导致他无法正常发挥，最终只能无奈延期拍摄。即便身体极度不适，他仍展现出责任感，并未立即离开现场，而是亲自走到搭档MC柳演锡及全体工作人员面前，低头表达歉意；寻求大家谅解。之后，刘在锡才在工作人员陪同下前往医院就诊。

刘在锡所属公司Antenna在当日发表声明称刘在锡目前正专注于康复中，并正在协调重新拍摄的日期。

《只要有空》制作组回应称：“刘在锡因今天拍摄前身体状态不佳，在向工作人员请求谅解后取消了拍摄。”制作组补充表示，预计不久后将重新进行录制。

据悉，刘在锡过去仅曾在2021年因确诊冠病疫情而取消《刘Quiz on the Block》的录影。但这是他自1991年出道以来，首次因健康原因在录制当天临时取消工作。