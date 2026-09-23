（综合讯）好莱坞巨星“强哥”Johnny Depp（约翰尼德普）近日现身中国大陆上海，以视觉艺术家的身份举办个人展览。吴建豪在他面前提起20年前两人曾在东京一家酒店的桑拿房偶遇，没想到Depp竟然还记得这件事，让吴建豪当场激动大喊：“Oh my god！”

虽有部分网民调侃63岁Depp的现状为“岁月是把杀猪刀”，但他所到之处依旧吸引大批粉丝围观。他在保镖簇拥下沿着苏州河畔散步，还参观了城隍庙，购买唐装、古董等物品，沿途也亲切与粉丝互动。

Depp的中国首个美术馆个展《边缘形象》于8月15日在上海艺仓美术馆开幕，展期持续至12月13日。展览共展出近200幅原创画作、手稿及沉浸式装置。Depp于9月19日抵达上海，并在20日出席见面会。见面会门票限量150张，未抢到票的粉丝则聚集在场外，只为一睹偶像风采。

Depp下车时向现场群众献飞吻、挥手致意，并向粉丝承诺之后再回来为大家签名。Depp在见面会上说，这场展览想告诉大家要勇敢做自己，抛开恐惧、焦虑，以及脑海中那些总是唱反调、不断告诉你“别这么做”的声音，好好活在每一个当下，享受自己拥有选择权的时刻。同时，他也提醒大家，永远不要为了任何人或任何事而丢掉自我、失去灵魂。

他鼓励大家去感受、观察并记录那些承载记忆的瞬间：“当你和我一样成了2000岁的老人时，这些都会派上用场。”随后他又重申：“我已经2000岁了。”话音刚落，他便自嘲：“假的。”接着又补充：“但我快到这个年纪了。”幽默发言引发全场笑声。

当天，吴建豪化身记者采访Depp，还特别带着Depp的联名吉他到场。直到采访即将结束时，他才提起两人20年前曾有过一面之缘，没想到Depp说自己还记得，并在吉他上签名留念，让吴建豪感动不已。

此外，吴建豪还选中了德普的一幅画作，编号为87，正好对应吴建豪8月7日的生日。两人身上也都有“3”的刺青。吴建豪笑说：“我想我们大概是失散多年的兄弟。”