（综合讯）Netflix古装剧《挑情丑闻》近日因池昌旭（Ji Chang-wook）与Nana的全裸激情戏掀起热议。除了池昌旭的身材让部分观众失望外，Nana过于饱满的嘴唇也被批评“太抢镜”，让不少观众感到出戏。对此，Nana在社媒发声道歉。

《挑情丑闻》的背景设定在朝鲜时代，不少观众认为Nana的外型过于现代，甚至批评她的嘴唇饱满得像打了填充物，导致视觉焦点几乎全被嘴唇抢走，令人难以专心追剧。随着争议持续扩大，Nana在付费粉丝交流平台Bubble上发文道歉：“如果有人因为看到我的嘴唇而感到不舒服，那是我的错。”

她也坦言：“这是我个人的选择，但作为演员来说，这是一个错误的决定。”间接承认曾进行丰唇。”坦承这是一个不符合作品时代背景与角色设定的选择。

Nana在付费粉丝交流平台Bubble上发文写下“是我的错”。（Netflix提供）

Nana也提到：“喜欢我的粉丝们看到这些负评，一定会很难过，所以我更加抱歉。今后我会更加努力，让大家听到更多正面的评价。”

另一方面，池昌旭则在访谈中说自己并没有特意为了拍摄裸露戏而锻炼身材。他说：“我认为裸露所带来的视觉效果似乎并不是那么重要。”他也透露，导演并没有特别要求他练身材，“我们讨论更多的是裸露与床戏的意图和呈现方向。”

玄彬“死亡凝视”孙艺真搞笑回应

《挑情丑闻》是孙艺真（Son Ye-jin）产后复出拍摄的作品，网民甚至开玩笑称“全国民都在看玄彬眼色”，而青龙奖的Instagram日前贴出一张合成照，让网民笑翻，孙艺真本人甚至亲自留言回应。

青龙奖在IG放上玄彬的合成照片，妻子孙艺真在留言区搞笑回应。（取自青龙奖IG）

池昌旭在《挑情丑闻》中饰演朝鲜风流花花公子赵元，孙艺真则饰演才华横溢却被时代枷锁压抑的贵族“赵氏夫人”。剧中，她为了满足私欲，向爱慕自己的顶级情圣赵元立下赌约，指使他去攻陷声名远播、恪守贞节的寡妇安熙妍（Nana饰）。

青龙奖官方Instagram于22日发布一篇宣传池昌旭专访的贴文，配图除了剧照外，还特别合成了一张照片：画面中是池昌旭搂着孙艺真的剧照，而两人身后上方则放上玄彬的身影。图片文字写道：“全国民都在看玄彬的脸色吗？我没在看喔”、“Netflix《挑情丑闻》朝鲜第一恋爱高手演员池昌旭专访”。

不少网民看到这张图后笑翻，没想到孙艺真本人也亲自留言搞笑回应：“老、老公……你怎么会来这里？”网民纷纷留言：“青龙奖真的很会玩”、“严重怀疑姐姐IG打开有一半都是玄彬，上次她老公把粉丝爱心压扁，她也是光速留言称赞”、“我真的好爱她的幽默感”。