陆剧《早春晴朗》完美收官，热门话题仍是一波接一波。除了栾念（井柏然饰演）和尚之桃（孙千饰演 ）从虐恋到修成正果，两人身边的角色也令人眼前一亮。不论是为他们恋情推波助澜，或是在职场上为尚之桃的努力护航，Lumi、Tracy、孙雨和孙远翥，都为女主角添上一份温暖。

如果只能选一个，你觉得哪一位“神仙队友”是剧集不可或缺的人物？

1. 导师卢米Lumi（张晔子饰）

职场小白，女主角尚之桃因为学历和经验普通，揣着一颗忐忑的心到顶尖广告公司上班，所幸被派到导师Lumi底下学习。Lumi因家境优渥人品善良，“上班只为了有事干”，指导过程中无私教导她做人做事，更是毫不自私地肯定尚之桃的努力和成就，是她职场上快速成长的大功臣。栾念严格地鞭策她，Lumi则用爱的教育。

在剧中饰演Lumi的是实力派演员张晔子，毕业自北京人民艺术剧院（北京人艺）。她把Lumi的洒脱、江湖侠义演得淋漓精致。虽外表吊儿郎当，但工作能力超群。一出场就是大卷发的爽利造型，加上妙语如珠有话直说，张晔子可说是完美驾驭了讨喜的Lumi。

张晔子以一头大卷发带出Lumi的洒脱和江湖侠义。（互联网）

2. 人力资源主管梁心Tracy（彭杨饰）

因为Tracy的一句“公司要尝试多元化人才”，原本面试时被栾念否决的尚之桃才获得就业的机会。人力资源高管Tracy优雅知性，她坚持用人不能只看高学历，“以柔克刚”说服栾念支持她的决定。这个看似没有攻击性的主管，实际上不容许自己的权利受到质疑。和谐外表底下，懂得智取，平衡公司利益及员工权益，扫除各种威胁，被网民称为“神仙级HR”。

Tracy每一次出场都气场十足，却又带着一股安抚的温柔。饰演Tracy的彭杨出道多年，而且自幼学舞，难怪体态如此优雅。角色成熟理性，很少透露出不淡定，唯一一次失控，是得知尚之桃遇上职场性骚扰，彭杨那一场“小爆发”令人印象深刻。她把角色该有的坚毅、通透和理性，都拿捏得恰到好处！

彭杨每一次出场都气场十足，却又带着一股安抚的温柔。（互联网）

3. 孙雨（齐天晴饰）

尚之桃在爱情中欠缺的好运，大概都从友情里获得弥补了吧！

一搬到北京就遇上投缘的室友孙雨，让她在生活中少走许多冤枉路。孙雨开朗、善良，以“北漂”前辈身份与她分享爱情和生存之道，也提供尚之桃一个倾吐与栾念隐秘关系的出口。难得的是，孙雨从不批判尚之桃的选择，也从不嫉妒尚之桃，让网民直呼是现实中几乎不可能存在的“闺蜜天花板”。

齐天晴饰演屡败屡战、不轻言放弃的孙雨，她平时乐观积极，但失去孙远翥时，读信那一刻的崩溃，齐天晴的表现令人赞赏。

齐天晴饰演的孙雨被网民称为“闺蜜天花板”。（互联网）

4. 孙远翥（刘小北饰）

总是把悲伤藏起来的孙远翥，温柔真诚，无条件为室友们处理各种问题，也从来不问回报。尚之桃很多时候不愿告诉栾念生活上遇到的困难，反而更依赖孙远翥等室友帮忙解决问题。孙远翥看到尚之桃的挣扎和卑微，却选择用最实际的方式守护她。他的悲剧，某种程度上令尚之桃被迫加速成长，间接让她决定摆脱与栾念的牵扯。

演出者刘小北温文儒雅，面对室友眼神温柔，一个人躲在房间却支离破碎。虽想从室友身上填补内心空洞，但始终缺了一块。刘小北在两种情绪中切换，演出到位。他最后留下一句：“我将于人世外，看你一生圆满”，足以让他成为大家心中“难以忘怀的白月光”。

刘小北饰演的孙远翥总是把悲伤藏起来。（互联网）

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