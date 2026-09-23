37岁的本地女星陈思帆（原名陈芷尤）曾参演梁志强电影《女兵外传》，她在今年母亲节（5月10日）宣布怀上二胎。9月22日，她在社媒发出贴文，透露女儿在预产期前提早到来的消息。

陈思帆在贴文中写道，“怀孕31周时，宝宝体重只有约1.1公斤，成长情况不如我们预期，因此我住院接受密切观察。没想到就在同一天晚上，我的羊水破了。当时我们的目标是尽可能让她在我肚子里多待一段时间、再多发育一些。”不过陈思帆在几天后不得不接受紧急剖腹产，女儿提前在32周时出生。

她在贴文中向女儿温馨喊话：“我亲爱的宝贝女儿，你比原计划更早来到这个世界，但你被满满的爱包围着。妈妈多希望能把你留在肚子里保护得久一点，也希望替你承受现在必须面对的一切努力与挑战。但既然妈妈做不到，我会一直陪在你身边，陪你迈出每一个小小的进步，见证你达成每一个小小的里程碑，看着你一天比一天更强壮。”

陈思帆也提到哥哥等待着妹妹到来：“你继续勇敢战斗，妈妈也会一直相信你。很快，妈妈就能把你紧紧抱在怀里，带你回家。你的哥哥已经等不及要给你一个大大的熊抱了！”

《联合早报》联系陈思帆经纪人，对方回应称，陈思帆目前不方便作出回复。

陈思帆于2024年3月和圈外老公结婚，同年9月迎来儿子“小龙果”，今年迎来女儿凑成“好”字。