诗人

A Poet（M18）

123分钟

★★★☆

故事：中年诗人奥斯卡（Ubeimar Rios乌贝马尔里奥斯饰）的壮志早已消磨，他失业、酗酒、啃老、离婚，还靠姐姐接济，被女儿嫌弃。为生计任教后，他遇见极具诗才的草根女孩尤拉迪（Rebeca Andrade丽贝卡安德拉德饰），一心要将她推上文坛，渴望借此重振事业，并弥补身为人父的遗憾。但他却无意间把女孩推进一个她从未想过要踏足的名利场。

短评：由哥伦比亚新锐导演Simon Mesa Soto（西蒙梅萨索托）执导，全片分成“失败”“毕生杰作”“艺术会拯救我们”“快乐的诗”四章。随章节起承转合的，不只是剧情，还有电影风格：时而悲情，时而诙谐；时而直面血淋淋的现实，时而又坠入梦幻。

各种调性拿捏有度，不乱也不淡，台词更不乏一针见血的犀利。奥斯卡自称“我是诗人”，姐姐却回一句“你是无业游民”，瞬间把他从理想拉回现实。

饰演奥斯卡的Rios并非专业演员，而是一位哲学教授，本片是他的银幕处女作。然而，他凭细腻的肢体和表情，把人物的挣扎演得淋漓尽致。尤其当他咧嘴露出“一号笑容”，笑得越灿烂，看起来越倒霉，也越叫人心酸。

电影不动声色地讽刺哥伦比亚社会的崇欧情结，文学圈的虚荣面，以及贫穷带来的窘迫。所谓文人，也未必都那么文；即使同样谈理想，最终也可能道不同不相为谋。兜兜转转，真正爱你的还是家人，而你最爱的，也始终是家人。西班牙语对白，附英文字幕。（文｜蔡欣盈）

亡命快递

Runner（NC16）

99分钟

★★★

故事：美国海豹突击队前军人汉克（Alan Ritchson阿兰里奇森饰）因女儿病逝，陷入酗酒深渊而婚姻破裂，从此萎靡不振。靠当快递员度日的他，一次奉命护送医疗快递员班（Owen Wilson欧文威尔逊饰），他们要在限时内将一个稀罕血型肝脏送到一个病危小女孩手中，结果被意图抢夺肝脏的黑手党集团盯上。英语对白，不附字幕。

Alan Ritchson（蓝衣者）和Owen Wilson（右）为紧张的逃亡戏注入大量喜剧元素。（邵氏机构提供）

短评：宣传口号打着：“一趟快递，一个肝脏，限时三小时！”这是一部不折不扣的动作爽片，要追逐有追逐，要血浆横飞它给得“厚厚”，要拳拳到肉的打斗也没有欺场。身形魁梧的Ritchson不久前在串流夯片《侵略机器》（War Machine）里有亮眼演出，这次继续卖忧郁硬汉气质，与Wilson自带幽默感的嘴贱魅力默契互补，两人的对手戏也为紧张的逃亡注入大量喜剧元素。电影节奏明快，娱乐性强，动作与喜感兼具，短短99分钟没有浪费半个镜头。

或许因为我没有带任何的预设看片，反而觉得以一部商业片来说，《亡命快递》成功达标甚至超出我的预想。虽然走的是好莱坞常用的“限时护送”套路，但实际观感比预期好看很多，没让我看手表玩手机，鼓掌鼓掌。

电影自9月中上映后，成为票房黑马，全球已拿下1360万美元（约1735万新元）票房。观众口碑极佳，在北美权威民调CinemaScore拿下A-高分，烂番茄观众爆米花指数也高达89%，烂番茄新鲜度（专业影评人评分）则是中规中矩的73%，不错不错。（文｜钟雁龄）

探索爵士乐大师的动荡人生

Everybody Digs Bill Evans（M18）

103分钟

期待指数★★★

传奇爵士钢琴大师Bill Evans（比尔埃文斯）组建心目中的完美三重奏，并录制两张划时代专辑。岂料才华横溢的年轻贝斯手骤逝，令Evans一蹶不振。这部黑白传记电影刻画Evans如何走出丧友之痛，重拾音乐与人生。

挪威演员Anders Danielsen Lie（左）诠释爵士钢琴大师Bill Evans。（邵氏机构提供）

Evans一角由挪威演员兼音乐人Anders Danielsen Lie（安德斯丹尼尔森莱）诠释。英国导演Grant Gee（格兰特吉）忆述，两人初次见面时，Danielsen Lie开口便谈起Evans如何影响自己的一生：从儿时聆听父母收藏的唱片，到后来抄录其独奏乐段，试图走进这位音乐家的内心。Gee直言：“这个角色，不给他还能给谁？”导演凭本片摘下第76届柏林影展最佳导演银熊奖。英语对白，不附字幕。（文｜蔡欣盈）

本周上映的电影还有梦工厂动画《误闯遗忘岛》（Forgotten Island），舞蹈题材电影《小春，屁股摇起来！》（Ha-Chan, Shake Your Booty!），以及“加料”重映的《复仇者联盟4：终局之战Encore》（Avengers: Endgame Encore），片中将曝光《复仇者联盟5：毁灭之日》（Avengers: Doomsday）独家片段。