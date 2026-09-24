野兽之心

Heart of the Beast（PG13）

101分钟

★★★☆

故事

美国特种部队军官詹姆斯（Brad Pitt布莱德毕特饰）与他的退役K9军犬奥丁（Uber欧布饰），在经历一场可怕的飞机坠毁事件后，受困在阿拉斯加的荒野深处。一人一狗被迫面对恶劣天气和猛兽攻击，展开一场紧张惊险的求生之旅。电影也刻画这对战友坚不可摧的跨物种情谊。英语对白，附中英文字幕。

同样患上战后PTSD的军人和军犬，在蛮荒求生历程中相濡以沫。（联邦影业提供）

影评

养狗爱狗的人会懂。影评3.5颗星，其中三颗很不要脸是给狗明星欧布的。导演都说了，在《野兽之心》片场，大家心照不宣，退役的灾难搜救犬欧布是电影第一“男”主角，Pitt再红也只能是大配角，而且Pitt哥心甘情愿让出光环，绝无异议。

Pitt哥在一次访问中说：“他们（詹姆斯和奥丁）在这部电影里真的合作无间，而且彼此依赖。奥丁是通告单上的头号主角，它才是这部电影的明星。”并透露拍摄时，剧组极尽能事配合奥丁的自然反应，“我们就是这样拍戏，它想往哪走，我们就跟着往哪走。”Pitt哥更说：“它是这个故事最重要的核心，这是一次非常特别的经历，拍摄期间它一直是我的好搭档。”

摄制组拉队到新西兰深山和冰川取景，62岁的Pitt哥和狗狗欧布上山下海都自己来，一直浸泡在冰冷彻骨的雨水与融雪溪水中。电影中詹姆斯冻到全身发抖的情景，应该不是演的。

人与狗是平等的

以人狗情为主题的电影一直都有，最近叫好叫座的就有2025年底的纯狗视角恐怖片《乖狗狗》（Good Boy）。关于冒险和荒野求生的人狗片，最经典的莫过于2006年的《南极物语》（Eight Below），以及改编自真人真事、发生在阿拉斯加雪地的2019年电影《多哥》（Togo）。

有狗狗参与的电影，肯定离不开催泪。我的泪点是冷漠扭曲近乎变态地高，但任何有狗狗或小动物的片子，都是我的致命软肋，很多时候想看又不敢看。大自然的残酷很纯粹，正如动物的忠诚和善良很纯洁。每次看关于动物的电影，都会让我更相信人类自喻为万物之灵的吹嘘自擂，是多么自大和可笑。

与之前的冒险求生人狗片不同，《野兽之心》里的詹姆斯和奥丁是平等的。悠悠天地之间，人跟狗都在寻找一片心灵的净土，一个安身安心之处。正如Pitt哥受访时感性告白：“正因为有狗狗陪伴，我们在世上才不会那么孤单。”

救赎人类对动物犯下的罪

《野兽之心》本质上是一个关于无条件的忠诚与爱的故事，但它也避开传统动物和宠物片的温馨幻像，揭露人类对服务型动物（如灾难搜救动物、战地K9犬和警犬等）的亏欠。

在人类蠢到毙的残酷战场上，军犬往往被送到前线当排除危险障碍的工具。搜救动物每次被派往灾难现场救命，很多时候不是疲劳损伤心灵受创（PTSD，创伤后应激障碍），就是活活累死。影片撕开遮羞布，揭示这些服务型动物如何被迫承担超越生命负荷的痛苦与牺牲，我越看拳头越硬。

影片最后对所有为人类社会默默服务的动物英雄致以最高的尊严与敬意，而詹姆斯一心一意要把奥丁带离险境，不仅是出于对老搭档的深情依恋，更像是为了救赎人类共同的原罪。

不久前，Pitt哥公开呼吁大家领养大型犬与高龄犬，提醒人们这群最容易被忽视的狗狗，同样值得拥有温暖的家。用自身影响力为动物发声，让大家看到每个被遗忘的生命都值得被珍爱，谢谢你啊，Pitt哥。