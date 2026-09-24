（台北讯）名曲《你把我灌醉》原唱者黄大炜2026年6月于夏威夷离世，早前爆出遗产风波，如今传出未公开的新歌遭“转寄删除”。

黄大炜的女友Vicky及音乐伙伴Polo在9月23日发出严正声明，指黄大炜留在夏威夷的手机与电脑遭人未经授权侵入，不仅未公开的音乐与私人通讯被转寄给大姐夫后遭删除，账号密码也被改换。据报道，Polo和Vicky已备妥相关证据，正式诉诸司法途径维权。

Polo指，黄大炜去世后遗留两支手机及电脑在大姐与大姐夫住所，内部存有银行账户密码、合约、两人共同完成但并未公开的音乐创作（包括词曲和Demo），以及两人私人通讯等高度敏感资料。不过，Polo整理账号时，赫然发现黄大炜的电邮在7月6日被不明操作，将大量创作资料及通信纪录寄送至大姐夫的电子邮箱。他也发现，与黄大炜原有的Telegram对话纪录全遭删除，仅留存四封关键信件。

Vicky也说，她和黄大炜及Polo因为工作关系而共同使用的电邮账号在未经授权的情况下，被侵入并以黄大炜的名义将未发行的新歌及私人讯息等重要机密资料，寄给大姐夫。她称，转寄的电邮设定隐藏收件人，信件寄出后即遭删除；电邮账号也在8月7日遭人侵入更改密码。

Polo说，相关状况并非“整理遗物”所能概括，他已同步通知版权公司捍卫著作权，“部分相关事实亦有黄大炜先生生前自行留下之Notes（电子记事本）记录及相关Email（电邮）往来可资佐证。相关电子证据均已妥善保存，本案将依法循司法途径处理。”