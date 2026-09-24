近日中国微博等社群平台疯传王鹤棣在上海一家医院“往下体打玻尿酸导致坏死”。对此，王鹤棣工作室立刻报案追究造谣者，医院也发声明澄清，王鹤棣并未到该院接受诊疗，该院也没有相关的医疗项目。

奈何舆论并未就此平息，部分网民认为“越离谱的传言越有可能是真的”，也有网民认为王鹤棣这次摊上“无妄之灾”，希望造谣的人受到惩罚。

像这样匪夷所思的传闻，娱乐圈过去也曾出现过不少。俗话说三人成虎，谣言容易“一传千里”，辟谣却往往难以达到同样的传播效果。有些传闻即使澄清了，先入为主的看法也未必能随之改变。

周杰伦坐私人飞机偷赈灾泡面？

2008年汶川发生地震，周杰伦向灾区捐款，也在同年发行他为鼓励灾民写下的歌曲《稻香》，但他当时却被骂“没良心”。那段时间，中国大陆的QQ空间、贴吧等平台疯传周杰伦只向灾民“施舍”了五万元人民币（约9500新元），甚至传出他坐私人飞机跑到灾区，偷吃救灾储备的泡面。

《稻香》是周杰伦为2008年汶川地震而写的。（互联网）

不少网民回忆，当年很多人都认为这是黑粉恶意玩梗，因为“一看就是假的”，但还是有人称身边同学、长辈真的相信，甚至劝说粉丝“别给没良心的艺人花钱”。

直到2013年，网上谣言仍未止，周杰伦透过经纪公司发出公告，希望“谣言止于智者”，否则将诉诸法律。公告里澄清，周杰伦当年第一时间捐出50万元人民币（约9万500新元），之后也将重庆演唱会改为赈灾募捐演唱会。

公告里也回应周杰伦被指是“日本人后裔”的传闻，称他十几年来最坚持的音乐风格就是“中国风”，从《菊花台》到《青花瓷》，他始终坚信华人音乐有无可取代的魅力与影响力。

刘亦菲曾被疑堕胎又变性

2005年，18岁的刘亦菲已凭《天龙八部》《仙剑奇侠传》等电视剧在演艺圈崭露头角，网上却开始传出她原本是男性，曾接受过变性手术的说法。同一时间，网上还出现与变性之说相互矛盾的传闻，称她“十四岁秘密堕胎，曾给主治医师10万元封口费”。

刘亦菲在2003年版《天龙八部》中饰演王语嫣，清丽脱俗的“神仙姐姐”形象深入人心。（互联网）

同年，刘亦菲上法律节目《今日说法》时澄清谣言。针对满天飞的传闻，刘亦菲直言自己早已习惯，“但是我觉得很难以接受的是，虽然我们是娱乐圈的艺人，但是并不代表真的可以没有限度地、没有任何根据地去诽谤，或者说去诋毁一个艺人。”

经理人刘永辉透露，他一天会接到十几至二十几通来自各媒体的电话，要他澄清谣言，而转载这些谣言的报社和网站至少有30多家。最终经纪公司发出严正声明，称刘亦菲秘密堕胎、变性等不实文章，纯属对刘亦菲“人格的侮辱”，公司将采取法律措施。

经纪公司调查发现，最早传出刘亦菲堕胎传闻的，是一名叫“女光棍”的网民，原文当时虽已删除，但仍被不少人转载。最早传出变性消息的，是一名叫“多大事儿啊”的网民。公司动用法律手段追查，但由于两名网民都使用网吧的电脑发文，因此无法找出两人的真实身份，追究法律责任。

鲁豫多次反驳“每天只吃三粒米”

20多年来，网上一直盛传鲁豫为了保持身材“每天只吃三粒米”，甚至衍生出“七粒米算加餐”、“九粒米算盛宴”的玩梗说法。传闻据称源于她早年在采访中提到自己饭量不大、每次只吃小半碗米饭，忙的时候几口就够了。据说最初传的是“鲁豫吃饭只吃几口”，接着演变成“每口只吃三粒米”，最后简化成流传最广的“每天只吃三粒米”。

鲁豫曾一度暴瘦，让她“每天只吃三粒米”的传言显得更加可信。（互联网）

今年2月24日，鲁豫在《鲁豫有约》与金靖对谈时提及此事，她哭笑不得地说：“这都已经不是谣言，都已经成为江湖传说了……7粒米，9粒米，5粒米，总之没有两位数以上。因为这事已经传了20多年了，我都无从去解释。”

鲁豫也说，她已经澄清了“无数次”。她曾在2021年的新书首发会上解释：“如果真是这样，每年找一天把一年的米都吃完就好了，每一顿分米粒，这么费劲干什么呢？”她也曾在2022年的《脱口秀大会S5》上开玩笑地说，要彻底辟谣也许只能召开记者会，现场直播自己吃两碗大米饭。

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