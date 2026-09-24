（北京讯）2025年凭古装剧《折腰》人气翻涨的28岁中国女星，舍弃用了近20年的艺名“宋祖儿”，新剧《入局》以本名孙凡清示人。

她在《入局》的宣传视频中，直接以“孙凡清”身份向观众问好并介绍角色；剧集官微9月23日发预告文，领衔主演一栏注明“按姓氏笔画排序”，先后列出“孙凡清”和“郭奇林（郭麒麟）”，并分别标注两人的微博账号“宋祖儿lareina”和“郭麒麟”。此外，她的新广告代言也直接标示本名，种种迹象显示“宋祖儿”这个艺名已遭停用，引起网民讨论。

中国演艺圈过去常因演员竞争番位而引发粉丝骂战。中国广电总局为此于2026年3月发布新规，规定未来作品宣传，所有演员都必须以“真实姓氏的笔划”来排序。新规曝光后，不少演员的本名引起关注，如林允原名“费霞”，成毅本名“傅诗淇”，孙俪本名曝光也登上热搜。

孙凡清2007年9岁时以童星身份出道，当时采用的宋祖儿是经纪公司取的艺名。据中国媒体报道，她曾因为以艺名办理学籍而无法参加中考（相等于新加坡高中入学考试），升学之路受阻而转往美国就学。