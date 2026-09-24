（北京讯）中国央视新闻9月24日上午报道，凭《济公》角色深入民心的中国演员游本昌2026年9月24日因病在北京去世，享年93岁。

【更新】游本昌刚在9月16日过生日，据报道，他的女儿受访说：“老爷子走得非常安详，没有任何疼痛也没有任何遗憾，就是睡过去了，最后一句话是‘我很舒服。’”

游本昌出生于1933年，18岁开始演话剧，52岁扮演第一个主角“济公”而被观众所熟知。他在2023年演出王家卫任监制兼总导演的中国电视剧《繁花》中，男二“爷叔”的角色冲上热搜，90岁高龄人气火爆，再迎来事业春天。

在横跨70多年的演艺生涯中，他的实力多次受到肯定。他1986年被评选为中国电视金鹰奖优秀男演员；2002年获“文化志愿者”纪念奖；2021年12月被授予中国国家话剧院“终身荣耀艺术家”称号；2024年2月获中国电视剧年度盛典“终身成就艺术家”荣誉。

他曾说，“戏无大小之分，演好每一个角色是一名演员的平常心。”对于自己演艺生涯和人生反思，他说：“要活到老学到老，把自我改造到老，要干到老，最后一定会乐到老。”

据报道，游本昌早有加入中国共产党的心愿，但总觉得自己尚未达到党员条件，直到2024年初郑重递交入党申请书后，2025年5月被批准为中共预备党员，同年6月30日宣誓入党。