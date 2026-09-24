（台北讯）有“八点档恶女”称号的49岁演员李沛绫指遭前夫家暴，却为孩子隐忍19年。她近日再遭毒手后前往报案，做笔录时回想过去伤痛而情绪崩溃。

警方中止笔录，李沛绫被救护车送到医院就医。台媒报道，她躺在担架上时情绪失控，凄厉大哭并泪吼：“我工作赚钱带小孩，为什么你在外面这样子跑酒店喝酒，还要这样子揍我？戴胜利为什么这样对我？我要告。”

李沛绫在做笔录时因为情绪崩溃而被送往医院就医。（互联网）

她9月23日在脸书发文解释当时情况，说：“因为必须重新回想、叙述从结婚开始一路走过的每一天，那些曾经选择隐忍、不愿再想起的事情，也一幕一幕重新浮现。情绪一时承受不住，出现换气过度、身体不适及崩溃的情况。”

离婚后仍遭暴力对待

李沛绫演过的台湾剧包括《世间路》《娘家》和目前在台湾播出的《豆腐妈妈》。她2005年嫁给台湾中部地主二代戴胜利，育有两个孩子，目前分别是19岁和8岁。她2024年宣布已结束18年婚姻，离婚后重新投入演艺工作。

她近日委由律师控告前夫戴胜利涉嫌家暴。据律师转述，李沛绫2026年7月25日曾寻求法律协助，指遭前夫涉嫌掐脖子和殴打等暴力行为。她当时考虑提告，但最后为了孩子打消念头。

李沛绫（右）和前夫戴胜利（左）有一段18年婚姻，育有两个孩子。（互联网）

但是，李沛绫9月20日与前夫在交接孩子的过程中发生冲突，在车上遭到前夫甩巴掌等暴力对待，孩子目睹过程。她目前左耳仍听不清楚，还出现头昏和手臂淤青等状况。

律师说，李沛绫当年因为遭受家暴而离婚，过去一直隐忍是为保护孩子，同时顾及自己是公众人物，担心丢脸所以不敢讲。不过，前夫一再对她动手还变本加厉，她因此决定追究责任。

据报道，李沛绫和前夫也有钱财纠纷，她过去曾提供积蓄给前夫投资，但对方至今并未归还全部款项。