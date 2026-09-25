再次云画的月光

Love in the Moonlight: Redrawn

可在Viu观看

2016年创下最高收视（23.3%），并连续七周蝉联电视剧话题热度排行榜冠军的经典古装韩剧《云画的月光》，在播出10周年之际，推出特别节目《再次云画的月光》。五位主演朴宝剑（Park Bo-gum）、金裕贞（Kim You-jung）、振永（Jung Jin-young）、蔡秀彬（Chae Soo-bin）和郭东延（Kwak Dong-yeon）阔别10年再度团聚，展开两天一夜的友谊之旅。

熟人相聚，立即开启吐槽模式。五人边吃边聊，朴宝剑预测金裕贞会是当中第一个结婚的，让金裕贞超意外，并问：“我年纪最小啊，为什么？”朴宝剑解释：“感觉裕贞会最先遇见对的人。”至于谁最晚结婚，朴宝剑默默看向振永，逗笑全场。朴宝剑甚至畅想未来大家能当邻居，帮彼此带小孩，让金裕贞忍不住吐槽：“那么20周年之旅是不是都会抱着小孩来拍？”

再次奔向你

Dive Into You

可上网观看

在韩剧《再次奔向你》中，尹夏娜（右）对郑宇宰一见钟情，却因害怕破坏关系而不敢告白。（取自剧集IG）

故事讲述女主角为了拯救猝死的初恋而穿越回到过去，没想到却与双胞胎哥哥“互换身体”，在一连串混乱与爆笑中奋力扭转命运。金知妍在剧中饰演韩国顶级女演员尹夏娜，17岁时对柔道选手郑宇宰（朴栖含，Park Seoham饰）一见钟情，两人以朋友关系相处了整整16年。夏娜因害怕破坏两人关系而始终不敢告白，直到宇宰为了救她不幸意外离世，心碎的夏娜在翻出旧摄影机重温宇宰生前模样时，发现这台机器竟能带人穿越时空。

为了救活初恋，夏娜与双胞胎哥哥毅然回到2010年，却惊觉宇宰不幸早逝的命运即将提早到来。为了扭转挚爱的悲剧命运，夏娜决定打破时空法则，展开孤注一掷的救赎，同时逐步揭开隐藏在过去的惊人秘密。