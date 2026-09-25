对于我来说过于刻薄的经纪人－秘书镇第二季

My Genie Secretary

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明星在后台都在做些什么？韩国综艺节目《对于我来说过于刻薄的经纪人－秘书镇》第二季（简称《秘书镇2》）满足了观众的好奇心。

《秘书镇2》延续第一季以“秘书代替经纪人”的设定，让李瑞镇和金光奎当艺人的“一日秘书”，通过贴近艺人生活、照料艺人、与艺人聊天等，展现明星私下的真实面貌。李瑞镇一如既往地维持傲娇人设，嘴上喊不愿意，身体却很诚实地完成该做的事；金光奎则是李瑞镇的“助理”，个性充满了“反差萌”。

在我看来，这样的节目设定相当考验嘉宾的“综艺感”，以及嘉宾和两名秘书碰撞出的火花。然而看完四集后，我的预想被颠覆了。

池昌旭吃醋反应逗趣

先说说和两名秘书交情不错的嘉宾。池昌旭继第一季之后，再次上节目。李瑞镇和金光奎到访的这天，池昌旭正在为Netflix剧《挑情丑闻》进行长达10小时的宣传。原以为有了上一季的“训练”，两名秘书已经对这位艺人有所了解，这次“服务”起来会更得心应手。没想到这次的行程半路杀出程咬金——比起“主子”池昌旭，两名秘书对他的同剧搭档孙艺真和Nana更感兴趣。

李瑞镇张口闭口称孙艺真为“漂亮姐姐”，不仅主动搭话，还殷勤地问对方是否需要蜂蜜润喉。曾与Nana合作的金光奎更是难掩重逢的激动之情，一会儿问对方“还记得我吗”，一会儿又用池昌旭的手持风扇为Nana解热。这些细节都被心思细腻的池昌旭看在眼里，他吃味地说：“其实把我的东西给她，我不会觉得舍不得，但让我有点难过的是，他完全没给我，他连问都没问我……”吃醋的反应，太好笑了！

车太铉自曝与老婆往事

另一场“熟人局”是跟着车太铉出差的那一期，全程笑点密集。车太铉虽然在重感冒的状态下录制节目，综艺感却丝毫不受影响。看到车太铉备受感冒困扰，金光奎的第一反应竟是“不会传染给我们吧？”，而李瑞镇虽然吐槽金光奎“怎么担心那个”，却在给车太铉递了保温瓶后，默默坐到最远的位置。

逗趣的部分还有车太铉自曝与结婚20年妻子的往事。原来他当年红极一时的情歌“I Love You”出自妻子之手。他解释，当时歌曲原定的作词人一直没写出歌词，他情急之下就拜托那时候还是女友的妻子填词，并透露：“（当时）我刚走红，所以没办法公开恋情，只好让女友用笔名填词。当时她住在巨木商街附近，就取名‘巨木’，她本人超讨厌这个笔名，哈哈！”

一些环节设计得不够自然

虽说“熟人局”自带笑点，但李瑞镇和金光奎与初次见面的艺人也有意料之外的火花。我挺喜欢他们跟随女歌手Bibi参加Waterbomb音乐节的那一期，幕后视角相当有趣。原来，歌手在登台前要进行长达两个星期的饮食控制，只为了在台上30分钟的演出能呈现最佳效果。

《秘书镇2》有一些环节显得不太自然，例如在《挑情丑闻》记者会上，有媒体在即时新闻报道中把“池昌旭”误写成“玄彬”，金光奎现场找出该媒体并请对方纠正报道；还有在Waterbomb活动上，Bibi展现出对某洗发水品牌的兴趣，并让李瑞镇和金光奎对厂商“多说好话”，这些都不难看出是节目组为了强行“植入”秘书的工作而设计的桥段。但整体而言，节目瑕不掩瑜，仍是下饭的不错选择。