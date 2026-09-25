陆剧《早春晴朗》虽然已经完结，但热度依旧不减。饰演男主角的井柏然人气再度攀升。若你还看不够他在剧中饰演的毒舌高冷帅总监，不妨趁着中秋佳节，一边吃月饼，一边补看他的这些影视作品！

君子盟 A League of Nobleman

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这部古装悬疑探案剧讲述的是雍朝浮世中，礼部侍郎兰珏（井柏然饰）表面上温润优雅、在朝堂纷争中顺风顺水，实则背负着一段不为人知的黑暗身世与成长。在一次秘密行动中，兰珏偶遇孤身进京赶考、赤诚天真的“案痴”少年张屏（宋威龙饰）。两个身份悬殊又性格迥异的人携手并肩破解了一个又一个扑朔迷离的奇案。

《君子盟》讲述礼部侍郎兰珏（井柏然饰）和张屏（宋威龙饰）共破案的故事。（Viu提供）

钢铁森林 Sunsets Secrets Regrets

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井柏然化身犯罪心理学教授，这部剧集讲述一具女尸牵出“8·17”悬案新线索，尘封多年的旧案因此重新启动。江寒声（井柏然饰）加入专案组，与刑侦女警周瑾（蔡文静饰）一同调查案件。随着调查深入，周瑾发现闪婚丈夫江寒声竟曾是省厅干警，而案件线索也逐渐指向她的青梅竹马、初恋蒋诚（秦俊杰饰）。三人因旧案再次产生交集，并在追查真相的过程中，逐步揭开隐藏多年的秘密。

后来的我们 Us and Them

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由井柏然和周冬雨主演的爱情电影，也是歌手刘若英执导的处女作。林见清（井柏然饰）和方小晓（周冬雨饰）十年前在春运列车邂逅并相恋，但因为现实、价值观等原因分手。十年后两人再次相遇，却再也回不到当初的美好。电影展现了爱情输给现实与错过的无奈，想看看“毒蛇总监”经历甜虐爱情，可以一试。

新生 Regeneration

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周刊记者何珊（周依然饰）受邀前往一座封闭小岛，参加费可（井柏然饰）的追思会。抵达后，她发现现场还有四名互不相识的陌生人，众人随后被困在地下室，并被要求交代与费可相识的经过。随着剧情推进，大家发现口中的费可都不一样，从而开始揭开费可的真实面目。

ITZY和The Weeknd开唱

曾夺下四座格莱美奖的加拿大歌手The Weeknd有“音乐魔人”之称。他2019年的爆红歌曲“Blinding Lights”不仅在Spotify创下最高播放量纪录，也曾创下Billboard Hot 100榜单停留时间最长纪录。还以“Starboy”“Die for you”闻名的他将在来临10月2日至3日到新加坡开唱。

▲The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour 新加坡站

日期：2026年10月2至3日 晚上8时

地点：国家体育场

韩团ITZY由礼志（Yeji）、Lia、留真（Ryujin）、彩领（Chaeryeong）及有娜（Yuna）组成，她们将在新加坡举办第三次世界巡演。队长礼志今年7月才到新加坡参与品牌活动，不知这次和团员来新会制造什么新回忆呢？

▲ITZY 第三次世界巡演“TUNNEL VISION”新加坡站

日期：2026年10月3日（星期六）晚上8时

地点：新加坡室内体育馆