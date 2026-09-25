第37届新加坡国际电影节（以下简称SGIFF37）定于10月21日至11月1日举行，将放映来自超过50个国家和地区超过100部影片。香港电影金像奖三届影帝黄秋生，以及“金马金像金鸡”三金大满贯最佳导演陈可辛，也将出席这届电影节。黄秋生同时是银幕大奖（Silver Screen Awards）的评审之一。

陈可辛导演刚携周旭主演的新作《明天，会更好》出席多伦多影展。（路透社）

电影节节目总监童祈为，9月24日中午在“淡马锡店屋”（Temasek Shophouse）举行的记者会上宣布，开幕片是韩国大导许秦豪（Hur Jin-ho）执导，刘海镇（Yoo Hae-jin）、朴海日（Park Hae-il）和李敏镐（Lee Min-ho）主演的《暗杀者们》（The Assassin(s)）。

《暗杀者们》主要演员们在SGIFF37记者会上线上和现场媒体打招呼。（曾坤顺摄）

电影讲述1974年8月15日震惊韩国的第一夫人被刺事件疑点重重。影片透过目击事件的菜鸟记者（李敏镐饰）、资深新闻主编（朴海日饰）和尽职刑警（刘海镇饰）的视角，极力追踪和调查未解谜团，揭露隐藏在背后的政治阴谋与真相。影片刚在第51届多伦多国际电影节上获得了观众票选奖（People’s Choice Award）的第三名。

导演许秦豪的作品《八月照相馆》《春逝》《外出》和《德惠翁主》都颇受瞩目，这次他会携《暗杀者们》另外两位韩国演员——31岁的沈恩敬（Shim Eun-kyung）和41岁的朴成焄（Park Sung-hoon）来新出席首映礼和对谈讲座。演技派的沈恩敬在2020年凭电影《新闻记者》拿下“第43届日本金像奖”影后宝座。

莱坞巨星Aamir Khan 获颁影坛杰出演员奖，他将来新与大家会面。（新加坡国际电影节提供）

宝莱坞男星Aamir Khan获颁影坛杰出演员奖

61岁印度宝莱坞男星Aamir Khan（阿米尔汗），获SGIFF37颁发影坛杰出演员奖。去年此奖得主是77岁韩国国宝级影后尹汝贞（Youn Yuh-jung）。

延伸阅读 是枝裕和携新作来新 获新加坡国际电影节最高荣誉

阿米尔汗制作公司出品的首部作品《印度往事》（Lagaan: Once Upon a Time in India）在2001年获得奥斯卡最佳外语片（现名为最佳国际影片）提名，并在印度电影节赢得多个大奖。2016年，他更凭一部《摔跤吧！爸爸》（Dangal）红遍世界，全球狂收3.1亿美元（约4亿2300万新元）。Aamir Khan尤其在印度和中国累积万千粉丝，部部电影都卖座。

64岁日本名导是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）获本届电影节颁发荣誉成就奖（Cinema Honorary Award），他将在10月24日出席新作《蓦然回首》（Look Back）特别放映及座谈会并领奖。

刚在威尼斯影展抱走评审团大奖的韩国电影大师李沧东（Lee Chang-dong），暌违八年的复出巨作《假如爱有如果》（Possible Love也译《可能的爱情》）也会在今届SGIFF中放映。

这届SGIFF将放映韩国电影大师李沧东威尼斯影展得奖作品《假如爱有如果》。（取自威尼斯影展官网）

由新加坡Momo Films制作，陈思恩担任监制之一，深田晃司执导，松隆子和石桥静河主演的《奈义日记》（Nagi Notes），入围今年康城影展主竞赛。这部片子将在这次SGIFF放映，导演深田晃司也会来新参加SGIFF盛会。

放映杨国瑞《明月共此时》、洪玉桔《泡泡糖女孩》

谈到观众热度与影展定位，SGIFF节目经理蔡绍勇说：“今年第37届电影节，建立在去年的好势头上。可以明显感受到本地观众对独立电影和新加坡本土创作的兴趣越来越浓厚。但我们不会把它视为理所当然，而将不断调整，为观众创造不同的接入点。”

42岁新加坡导演杨国瑞的最新力作，新加坡、台湾、德国三地合制的华语武侠长片《明月共此时》（The House on the Moon），以及新锐导演洪玉桔耗时10年完成的《泡泡糖女孩》，都是这届电影节重点放映的本地制作。在今年电影节中，新加坡参与制作并在海外影展放异彩的电影超过25部。

本地导演洪玉桔（左）和杨国瑞的新片将在本届电影节放映。（曾坤顺摄）

在记者会现场，杨国瑞分享了他在拍摄中引入虚拟制作（VP）技术的尝试。他坦言VP技术虽昂贵且具挑战性，但他更注重借此呈现人物的心理世界。他说：“对我来说故事不是最重要的，角色的情感与人类复杂的内心才是核心。”他补充道：“我们需要更多的产出与多元声音，肯定还有很多文化有待被挖掘，建立并培养属于新加坡的声音至关重要。”

洪玉桔则感叹筹资与发行之不易，她强调创作应回归情感初心。至于如何吸引本地观众入场看戏，洪玉桔认为：“我们应该摆脱‘因为是本地片就该支持’的旧观念，最重要的是故事能否打动人、引发共鸣与引发讨论。”

SGIFF节目总监童祈为（左）和总经理蔡绍勇。（曾坤顺摄）

SGIFF是不少本地影人的启蒙摇篮，童祈为说：“新加坡电影作品在国际舞台上赢得了瞩目，这是多年辛勤耕耘、来之不易的认可。今年入选的新加坡本土影片及联合制作作品，反映出一个日益多元、正不断孕育出具有国际竞争力佳作的创意生态……今年在新加坡的大银幕呈现他们的故事和作品，从某种意义上来说，就像‘回家’一样。”

新加坡国际电影节电影基金再现

已缺席一阵子的新加坡国际电影节电影基金（SGIFF Film Fund）将正式重启。这个基金将以“陈延谦基金－SGIFF”为名，继续支持东南亚地区的纪实（SEA-Doc）与短片（SEA-Shorts）创作，推动区域电影文化。

康城主竞赛入围片《奈义日记》由本地Momo Films制作，陈思恩担任监制之一、深田晃司执导。主要演员包括松隆子（左）和石桥静河。（取自康城影展官网）

另外，今年SGIFF Pro环节将新增三个板块：Parallax（视差），免费开放让公众一同探索交流电影制作与沉浸式技术如AI（人工智能）等议题；再来就是Off Campus（校外课堂），一项专为学生设计的项目，旨在搭建连接课堂学习与行业实践的桥梁；Pitching Forum（创投论坛）则是专门面向新加坡与国际联合制作项目的交流与对接平台。

SGIFF37特别增设Junior Explorers单元，希望能培养年轻观众走进电影院。除此，电影节也增添了跨影视平台的现场表演。

由印尼导演Kamila Andini执导，陈哲艺监制的电影《爪哇四季》（Four Seasons In Java）入围这届SGIFF银幕大奖。（互联网）

10部长片24部短片入围银幕大奖

今年共有10部剧情长片和24部短片分别入围银幕大奖亚洲剧情长片以及东南亚短片竞赛单元，成绩将在11月1日公布。本地艺人林慧玲第三度也是最后一次担任新加坡国际电影节大使。

今年的电影节将在嘉华院线的Bugis+和Cineleisure影院、滨海艺术中心、滨海湾金沙、首都剧院和国家美术馆放映。

电影节门票于9月28日中午12时公开发售，早鸟预购则于9月25日中午12时开始。公众可使用文化通行证（SG Culture Pass）购买部分本地电影。电影节详情可上网 sgiff.com查阅。