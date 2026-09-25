新加坡影迷今年10月有够忙，除了10月21日的新加坡国际电影节超过100部好戏上映，在这之前还有新加坡电影协会（SFS）等主办的新加坡日本电影节（JFF）及新加坡韩国电影节（KFF）接力登场。

JFF今年配合新日建交60周年（SJ60）而KFF则迈入20周年，两影展多年来让本地观众欣赏到不少精彩的日韩影像叙事。

两个影展这次各具主题，JFF主打新、日动画片而KFF则聚焦边缘族群如脱北者以及LGBTQ+视角。今年双影展都同时将呈现不少4K修复经典影片，包括岩井俊二1995年执导、已故中山美穗以及丰川悦司、柏原崇主演的经典作品《情书》（Love Letter）。KFF则带来延尚昊2016年执导，孔刘（Gong Yoo）和马东石（Ma Dong-seok或Don Lee）主演的卖座活尸片《尸杀列车》（Train To Busan）。

新加坡动画人何国泰耗时10年创作的动画片《小弟的机器人》将首次与本地观众见面。（新加坡电影协会提供）

放映耗时10年拍摄本地动画片《小弟的机器人》

JFF将于10月1日至18日在邵氏丽都影城（Shaw Lido）、Filmhouse和奥登剧场（Oldham Theatre）举行，共放映39部电影。

影展特别邀请本地导演邱金海担任首位大使，放映三部他所执导具日本元素的影片，包括2024年由法国国宝级演员Catherine Deneuve（凯萨琳丹妮芙）及竹野内丰主演的《生后世》（Spirit World）；2018年斋藤工、松田圣子、欧萱和李国煌等主演的《情牵拉面茶》（Ramen Teh）；以及致敬日本动画大师辰巳嘉裕的“Tatsumi”。

本届日本电影节呈现不少新旧动画作品，并选定伊藤智彦执导的动画新作《祈念之树》（The Keeper of the Camphor Tree）为开幕片，导演亦会亲临新加坡参加映后交流。

10月11日有35mm胶卷片“神秘放映”

今年JFF大走动画和大师经典路线，由广田裕介执导入围柏林影展的《烟囱小镇的普佩尔：约定的钟楼》（Chimney Town: Frozen in Time）将迎来新加坡首映。新加坡动画人何国泰耗时10年打造的动画片《小弟的机器人》（HEAVENS: The Boy and His Robot），汇聚日本钻石级声演阵容，也会在JFF与大家见面。

邱金海找来法国影后Deneuve（中）和日本男神竹野内丰（右）主演《生后世》。

影展还放映4K修复的经典动画《攻壳机动队2：无罪》（Ghost in the Shell 2: Innocence）、《吸血鬼猎人D》（Vampire Hunter D: Bloodlust）等。另外木下麦2025年执导的新作《凤仙花》（The Last Blossom）也很值得期待。

JFF还带来电影大师市川昆的多部作品包括《满员电车》（A Full-Up Train）、《键》（Odd Obsession）和《竖琴》（The Burmese Harp）。闭幕片是黑泽明1957年经典名作《蜘蛛巢城》（Throne of Blood）。

另外，电影也会在10月11日进行一部35mm胶卷片的“神秘放映”。

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KFF开幕骗《庆州杀游记》充满黑色喜剧风格。（新加坡电影协会提供）

KFF光影照亮边缘族群

由韩国驻新加坡大使馆与SFS联合呈献的2026年新加坡韩国电影节将于10月8日至18日举行，在新达城嘉华院线（GV Suntec City）及*SCAPE举办14场公开放映。

今年KFF影展以“未曾被看见的故事”（Stories Unseen）为主题，聚焦主流叙事之外的边缘族群。本届KFF重点遴选关注年长者、脱北者、LGBTQ+群体及多元文化家庭生活的电影，希望打开观众视野拥抱非一般的观影经验。

获奖佳作《3670》讲述朝鲜脱北者在首尔同志社群中寻找爱情与自我认同的历程；《单一幻国》刻画年轻脱北者适应韩国新生活的挣扎。

入选翠贝卡电影节的《肉票同盟》，幽默叙述三名困顿年长者展开“霸王餐”冒险并重获生活滋味的故事；《爱的诞生》探讨身份认同与偏见。动画长片《平壤禁恋》描绘威权监视下的禁忌之恋。户外放映的作品《猫样少女》则关注成年女性的迷惘与自我探索。

《猫样少女》关注成年女性的迷惘与自我探索。（新加坡电影协会提供）

开幕片是金美昭（或译金美助Kim Mi-jo）执导、李姃垠（Lee Jung-eun）与孔晓振（Gong Hyo-jin）等主演的韩国黑色喜剧复仇电影《庆州杀游纪》。

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