（综合讯）分别出身韩团GOT7和i-dle的王嘉尔及宋雨琦日前被爆已秘恋7年，更指出女方已见过王嘉尔的父母。王嘉尔9月24日在香港出席活动，首次正面回应此事。

被问到这段绯闻，王嘉尔直接回说“没有”，更表示很多人都有见过他的父母，但雨琦并没有见过，也认为不是每个网络传言都一定要反击。

32岁的他直言现在单身，表示过了30岁之后，如今在乎的是事业。他透露，哥哥的女儿9岁了，父母对他没有催婚生子的压力。私下他有和宋雨琦沟通过，但没有聊到两人的绯闻。

港媒再追问他觉得宋雨琦如何呢？王嘉尔说“她好啊”，那有没有打算追她？他说道：“不是，如果是的话早就追了。”

两人在2022年传出绯闻，当时宋雨琦被拍到从酒店由王嘉尔的司机接到男方住处过夜，但王嘉尔团队声明否认表示是“拼凑剪辑、故意歪曲事实”。两人上个月突然再度爆出绯闻，有网民声称，两人不但没有分手，还共同度过情人节与春节，甚至连王嘉尔父母都曾陪同女方在韩国过年。

另外，还有部分网民指，王嘉尔身上的刺青“cookies”是雨琦的粉丝名，再次将两人关系进行连结。然而，有男方粉丝替偶像澄清说，该刺青早在传绯闻前就存在，是与王嘉尔的个人品牌概念相关。

王嘉尔加盟Roc Nation成Rihanna师弟

王嘉尔今年带着“MAGICMAN 2”巡演唱进北美，也刚于9月21日推出全新单曲“Thank You”。

同时，他也宣布正式加入由Jay-Z（杰斯）创办的娱乐公司Roc Nation，与Rihanna（蕾哈娜）、A$AP Rocky、Megan Thee Stallion等国际巨星成为同门。王嘉尔是Jay‑Z亲自签下的首位亚洲艺人，他也发声，表示期待王嘉尔未来的表现。