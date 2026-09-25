（香港讯）香港武术代表沈晓榆9月21日在爱知—名古屋亚运会女子长拳比赛夺得金牌，拿下港队本届首金。据悉，她是韩国男团EXO的13年死忠粉丝，曾对成员KAI承诺会“全力以赴”夺下金牌，如今她不仅成功兑现承诺，赛后得知EXO也获悉她夺金的消息，令她兴奋直呼：“追星追到无憾！”

沈晓榆21日在女子长拳决赛中，以仅0.003分优势力压澳门选手夺冠。赛后，她在社媒IG公开过去参加KAI签售会的视频，兴奋写下：“我真的拿到亚运金牌了！”

视频中，KAI得知她是武术运动员、即将参加大型赛事后，特别做出王冠手势替她打气，还问：“如果我这样做，你能拿到金牌吗？”沈晓榆当时回应：“我会全力以赴”。

如今她真的完成承诺，还特别以韩文写道，表示为了遵守这个约定，自己真的非常努力，并向KAI道谢。她也喊话，希望能在11月EXO安可演唱会上见到KAI。更让她惊喜的是，夺金后有韩国媒体告知，EXO已知道她拿下金牌的消息，令她当场又惊又喜，直呼不敢相信。

沈晓榆从中学时期便是EXO忠实粉丝，追随偶像多年，一直把“像EXO一样，在属于自己的舞台上发光”视为努力目标。她不仅把平日训练用品加入EXO元素，就连本届亚运比赛服也特别融入象征EXO的六角形图案，她的励志故事引来许多粉丝赞赏，在网上掀起热议。