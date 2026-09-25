（首尔讯）59岁韩国艺人朴美善（Park Mi-sun）曾参演多部戏剧如《顺风妇产科》，也主持过多个综艺节目如《我们结婚了》，是韩国演艺圈资深的前辈。她2024年初确诊早期乳癌，手术期间又发现癌细胞转移至淋巴，随即暂停部分演艺活动接受治疗。历经16次化疗及后续追踪后，目前身体状况逐步稳定，也开始恢复公开活动。

朴美善近日在个人社交媒体上公开最新形象照。照片中的她换上一头俐落短发，托着脸颊对镜头露出笑容。面对自己的新照片，她仍不改幽默本色，笑说：“现在的修图技术真厉害，虽然和实物有点差距，但心情很好。”

照片曝光后，演艺圈好友们纷纷现身留言。赵惠莲开玩笑称赞朴美善看起来“像英国贵妇一样”，杨姬银、洪润花等人也留言称赞，为正在恢复健康的朴美善打气。

赵惠莲在朴美善抗癌期间一直陪伴好友。先前她曾代为透露朴美善接受治疗后的情况，转述好友以一贯幽默态度表示：“看来又能多活半年了！”

适逢中秋节将近，赵惠莲还特地探望朴美善。两人在户外摆起桌椅，一起享用咖啡及三明治，度过悠闲的时光，赵惠莲随后也公开两人的合照。

赵惠莲回忆，过去自己脚部受伤时，朴美善曾在以色列约旦河为她祈祷，如今好友经历抗癌疗程，则换成自己陪伴在对方身旁。她也向朴美善表示“一辈子都要一起走下去”，呈现两人多年累积的友情。

赵惠莲（左）最近与朴美善在户外享受悠闲时光。（取自赵惠莲IG）

朴美善在2024年初确诊早期乳癌后，原先接受手术治疗，没想到手术过程发现癌细胞已转移至淋巴，因此展开后续疗程。她最终挺过16次化疗，目前已不需要持续接受化疗，改为定期服药并接受追踪检查。

随着身体状况逐渐稳定，朴美善也重新开始演艺活动。她曾登上韩国综艺节目《刘Quiz on the Block》，分享罹癌后接受治疗的经历及心路历程，也与丈夫李奉元一起主持综艺节目。