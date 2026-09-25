（综合讯）39岁香港男星李治廷2014年凭借《武媚娘传奇》打开知名度，剧中与范冰冰有不少精彩对手戏，从皇子、太子一路演到登基称帝。如今戏外的他也迎来人生新角色。9月25日适逢中秋佳节，他无预警在微博对外公布已经正式升格为人父，并晒出一张大手托小手与精致月饼的温馨合照，甜蜜写道：“新添一员，阖家圆满。”

李治廷的工作室随后转发喜讯，送上祝福：“恭喜Boss进入人生新阶段！祝大家中秋阖家团圆。”不过，一向将家庭生活保护得极为严密的李治廷，这次依然贯彻其低调作风，发文中仅晒出宝宝的小手，并未透露宝宝的性别、英文名或具体出生日期等细节。

其实李治廷迎来家庭新成员并非完全无迹可寻。早在去年底，他就曾被中国大陆媒体拍到低调陪同妻子现身医院妇产科，当时外界便纷纷猜测二人是否即将迎来“爱情结晶”。如今李治廷特意选在寓意“月圆人团圆”的中秋佳节亲自向外界揭开喜讯，也让不少一路陪伴他的粉丝纷纷涌入留言区送上祝福。

李治廷这次“无预警”宣布当爸，相当符合他一贯不按牌理出牌的率性作风。早在2023年，李治廷在出席公开活动时，就曾因被媒体拍到带一名外貌酷似方媛的神秘女子见家长，而被追问恋情。当时面对现场媒体的追问，他不仅大方澄清所谓的“女友”其实是太太的圈外闺蜜，更语出惊人地当场自爆：“其实我几个月前已经结婚了！”突然宣布已为人夫的消息，让全场记者大感惊讶。

李治廷当时直言，自己步入36岁，觉得“也是时候成家了”，并透露两人已在国外低调注册结婚。为了保护圈外妻子，李治廷对婚礼地点及细节坚决封口，直言“不想让老婆曝光”，还幽默地表示，担心网民会搜出他们的婚纱照。