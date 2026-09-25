（综合讯）“济公”游本昌不避讳，和女儿谈生死，更曾说：“不做没有价值的抢救。”

中国国家话剧院表演艺术家、一级演员游本昌星期五凌晨（9月24日）在北京因病离世，享年93岁。根据中国媒体报道，去年曾因慢阻肺入院的游本昌，曾与家人达成“不插管”的共识。女儿游思涵受访时透露，父亲一直不避讳谈生死，认为“只做必要的、及时的、对生命有价值的抢救”。

临终前：我很舒服

游思涵星期五接受《人民网》采访时说，父亲没有任何病痛，在睡梦中安详离去，前几天刚过完生日，临终前最后一句话是：“我很舒服。”

游本昌从事文艺事业70多年，50多岁凭《济公》走红，以破帽、破扇和看似疯癫却充满智慧与慈悲的形象，成为几代观众心中的经典“济公”。80多岁时，他再凭《繁花》饰演“爷叔”受到年轻观众喜爱。

她的孙女游叶盈琪也发文追忆，称爷爷既是她“最好的老师”、最大的榜样，也是最亲近的朋友。她写道，爷爷在睡梦中安静离去，而他的教导与疼爱，将一直留在家人心中。

完整报道，请翻阅2026年9月25日的《新明日报》。