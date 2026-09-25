（吉隆坡讯）影帝黄秋生与陈冠希时隔多年再合作，到马来西亚拍摄2027年贺岁片《神马庙》。多年没有拍戏的陈冠希直言，这次接戏犹如重新测试自己，“我真的很想重新试一次，看拍戏还适不适合我，我还会不会拍戏，还有没有人想看陈冠希的电影。”至于黄秋生为何点头接演？他竟毫不犹豫以英语回答：“Good money！”笑指剧组大方，再补一句“大制作”，直率回答顿时笑翻全场。

据《星洲日报》报道，《神马庙》9月24日于吉隆坡举行发布会，马来西亚监制兼导演吴培吉率领香港的黄秋生、陈冠希、彭敬慈、陈紫萱，以及台湾的谢欣颖、马国的杨振宁等演员亮相。陈冠希说，重返片场其实有点紧张，尤其这次还要与黄秋生合作，他笑言非常想念对方，“他是我的契爷，所以很开心再次合作。”

谈到决定复出演戏的原因，他认真地说：“因为我很想重新试一次。”然而，重新适应演员生活，在片场经常一等就是数小时，让他直呼有些不习惯。他自亏以前拍戏“不认真”，拍摄空档都在打游戏、处理电邮，如今则希望尽量保持在角色状态，“现在会比较认真，尽量专注在角色里面。”

尽管如此，黄秋生大赞陈冠希拍戏相当勤劳，尤其中文程度有限，笑指陈冠希是“番鬼仔”（意指西洋小孩），为了应付中文对白，只能将台词逐一以英文拼音写下来再背熟，就连中文成语也应付得相当好，“那些对白连我都记不到。”

不过面对黄秋生的称赞，陈冠希却谦称自己接拍电影前反而是“零准备”。他解释，并非对角色不上心，而是不希望自己在家先入为主地揣摩角色，反而更重视与导演吴培吉及黄秋生坐下来沟通、磨合，“这样才真正知道我的角色，该怎么去配合这部电影。”

黄秋生则透露，拍摄过程中发生了一件令他觉得“很神奇”的事，有一天，他与陈冠希竟不约而同对角色产生相同想法，默契十足。吴培吉直赞两人对角色和剧本的投入超乎预期，“能够找到他们以及其他演员出演，是我的幸运。”