微短剧近年迅速崛起，新传媒与本地制作公司金刚媒体纷纷抢攻市场，多部作品观看次数破千万。面对中国成熟的微短剧市场及AI短剧来势汹汹，两家公司都认为，本土故事及真人创作的情感温度，仍是突围关键。

新传媒微短剧《我搭地铁变网红》。（互联网）

两家公司接受《新明日报》访问时都认为，本地制作不应照搬中国模式。新传媒认为，新加坡多语言、多族群及跨世代的特色是优势，方向是以“本地化、生活化、具情感共鸣”为基础，再结合微短剧节奏快、冲突强的创作方式。金刚媒体则主打“本地故事及国际视野”，把新加坡人的生活方式、语言、幽默感及多元文化融入作品，同时通过不同语言及区域合作，尝试让作品走向海外。

随着AI短剧兴起，新传媒认为，AI降低内容生产门槛后，市场可能面对供应过度的问题，单靠“便宜”和“快”已不足以建立优势，真正能够脱颖而出的仍是优质故事及情感共鸣。金刚媒体则认为，最大的竞争不只来自其他微短剧，而是所有“争夺”观众时间和注意力的内容，包括串流平台、传统电视剧等。

金刚媒体推出的《霸总爱上我的妈》两季累计约1600万点击率。（档案照片）

两家公司也已开始在制作中采用AI技术。新传媒今年《红星大奖》的超级红星特别短片以AI重现艺人成长历程，将在年底播出的犯罪剧《幸存者》也结合AI与虚拟制作。金刚媒体则在《我的女友是外星人》《穿越神医在现代》等，借助AI辅助视觉特效或生成部分场景，未来更计划制作“混合式”微短剧，由真人演员演出，场景完全由AI生成。

两家公司都把AI定位为辅助工具。新传媒认为，故事、情感表达、创意、审美等判断仍须由人主导；金刚媒体也相信，演员、导演及团队现场碰撞出的创意和真实情感，是AI无法完全取代的。

《骗鬼呀你？！》累计的点击率突破2000万。（金刚媒体脸书）

爱情职业题材受欢迎 “黄金三秒”抓住观众

新传媒从2024年开始布局微短剧，当年推出两部试点作品，去年增至九部，今年至今已推出四部，并持续测试不同题材、语言及发行平台。金刚媒体至今则制作了八部微短剧，涵盖喜剧、惊悚、爱情、穿越等题材，目前另有五部筹备中。两家公司也往微综艺等不同的短内容探索。

新传媒观察到，爱情、本土生活及职业题材较受本地观众欢迎，尤其贴近生活，同时具强情节、情感共鸣及新鲜感的故事较容易突围。金刚媒体则发现，比起题材，开场能否立即抓住观众、故事是否有悬念及每集能否令人想继续追看更加重要，因此创作尤其讲究“黄金三秒”。

新传媒的“On The Line”表现最突出，三季累计观看次数超过4100万。（互联网）

“On The Line”最突出 观看次数4100万

成绩方面，新传媒以移民与关卡局执勤工作为题材的“On The Line”表现最突出，三季累计观看次数超过4100万；“Honour & Unity”、《我搭地铁变网红》、“The New Hire”等也各破千万。金刚媒体八部作品点击率则全破百万，其中《霸总爱上我的妈》两季累计约1600万；反诈骗题材《反诈风云》和《骗鬼呀你？！》累计更突破2000万。