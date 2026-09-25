陈秀丽9月25日在社交媒体Instagram账号上晒出为一对双胞胎女儿庆生的照片，也写下了给成年女儿们的信。

恰逢中秋佳节，陈秀丽感慨在18年前的中秋前夕，自己产下宝贝女儿们，让大家庭更加热闹。她感性地形容，在陪伴女儿长大的日子里，自己也重新过了一遍童年——去迪士尼、午后在草地上奔跑、好好吃饭、规律早睡等。

陈秀丽忆述，两个女儿从小就是“天使宝宝”——性格独立自主，穿衣、吃饭自己来，一躺到床上就可以睡着，“Vio满月一觉到天亮，Vea四个月后也是。坐飞机不哭不闹，只忙着看卡通电影和玩玩具。我自豪地想出育儿书。”

在这18年的陪伴中，她们不仅是母女，更是互相打气、彼此激发的“人生战友”。女儿们的每一次成长，都成为了母亲自我提升的催化剂。陈秀丽细数，在女儿们读幼稚园时期，她受到鼓励考取了助教文凭；看女儿们弹得一手好钢琴，她也跟着考获钢琴五级证书；女儿们跳芭蕾，她也随之踏入拉丁舞的世界，还拿到了导师的证照；女儿们进入大学，她也顺利获得学士学位。

陈秀丽对女儿说道：“我们彼此启发、互相打气，原本的人生，因为有你们多了好多新风景。我常说，有你们，（我）拍戏、工作、读书、旅行、兴趣都不误，因为你们的好个性，感恩一切。转眼，你们今天18岁，正式成年了。你们很懂事，我和Daddy很放心。往后的人生，愿你们保有热爱，勇敢自在，遵从内心去探索世界。不要怕失败，因为人生充满失败。A路不通就走B路。中秋月圆，也愿你们岁岁平安，光芒自洽。Be kind, be happy（保持善良，保持快乐）。”